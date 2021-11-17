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Магнитная буря 17 ноября 2021: последний день колебаний магнитосферы нашей планеты перед следующим штормом

10:45:1811/16/2021,София Мальцева
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Первыми на колебания погоды реагируют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Магнитные бури происходят от вспышек заряженных частиц на Солнце, которые доходят до Земли при помощи солнечного ветра. Фото: Pixabay.com

17 ноября ожидается сильная магнитная буря, мощностью четыре балла. Первый геоудар вызовет колебания в 4 утра по новосибирскому времени. Его сила составит четыре балла, и продлится три часа, после чего сменится на бурю трех баллов. В течение дня ожидается небольшой перерыв, после чего трехбалльная геомагнитная буря вернется снова в 21.00 по Новосибирску.

Магнитные бури происходят от вспышек заряженных частиц на Солнце, которые доходят до Земли при помощи солнечного ветра. Они ударяют по магнитосфере планеты, вызывая ее колебания, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток, в зависимости от силы удара.

Эти волнения негативно сказываются на электрических приборах, радиотехнике и спутниках. Также от бури могут пострадать метеочувствительные люди, испытывающие в период плохой космической погоды ряд симптомов, мешающих спокойно жить.

Люди могу страдать от головных болей, бессонницы, боли в суставах. У них происходят скачки давления и головокружение. Снижается работоспособность, и появляется усталость.

Первыми на колебания погоды реагируют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Среди наиболее уязвимых – люди, страдающие нарушением сердечного ритма, вегето-сосудистой дистонией, гипертонией и гипотонией. Эксперты по сердечным заболеваниям говорят, что магнитные бури удваивают число сердечных приступов.

Как справиться с метеозависимостью:

Проверьте свою щитовидную железу: дефицит йода способствует повышению чувствительности к погодным условиям.

Сократите или откажитесь от употребления напитков, содержащих кофеин.

Поддержите свою иммунную систему адаптогенами, такими как женьшень, китайская лимонная лоза, витамины С и Е.

Физическая активность пойдет вам на пользу, например, бег трусцой и ходьба – укрепляют кровеносные сосуды и укрепляют нервную систему.

Как чувствовали себя наши читатели?

- Бессонница в такие дни из-за тревоги. - Голова туманная, болит и тяжело. - Усталость, невозможно работать в бурю. - Постоянное напряжение в теле, виски пульсируют. - Давление скачет и дышать тяжело становится.

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