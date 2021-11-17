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Исследователи назвали препарат, который эффективен и безопасен для предотвращения тромбозов

7:30:2411/16/2021,от Университета Макмастера
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Сгустки крови являются основной причиной сердечного приступа, инсульта, тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии.

Основным побочным эффектом современных пероральных препаратов против свертывания крови является кровотечение. Фото: Pixabay

Эффективные и безопасные пероральные таблетки - долгожданная новость для людей, подверженных риску образования тромбов, после того, как всемирное исследование, проведенное Университетом Макмастера, доказало, что милвексиан можно использовать с минимальными побочными эффектами.

Milvexian уникален тем, что действует, воздействуя на фактор XIa, фермент свертывания, который вызывает опасные тромбозы, сгустки крови, но не является жизненно важным для остановки кровотечения при травмах, пишет Medical Xpress.

Исследователи сравнили милвексиан с эноксапарином для предотвращения образования тромбов у 1242 пациентов из 18 стран, перенесших операцию по замене коленного сустава, которые были включены в исследование в период с июня 2019 года по февраль 2021 года.

Они обнаружили, что при общей суточной дозе 100 мг или более милвексиан приводит к лучшей защите сгустка, но не увеличивает кровотечение по сравнению с эноксапарином, контрольным препаратом. Милвексиан оценивался в суточных дозах от 25 до 400 мг; в этом широком диапазоне доз не наблюдалось увеличения кровотечений.

«Основным побочным эффектом современных пероральных препаратов против свертывания крови является кровотечение, и страх кровотечения приводит к их недостаточному использованию. Это вызывает потребность в более безопасных пероральных антикоагулянтах, и именно здесь на помощь приходит милвексиан», - сказал старший автор Джеффри Вейц.

Он является профессором медицины, биохимии и биомедицинских наук в McMaster. Он также является исполнительным директором Исследовательского института тромбоза и атеросклероза McMaster and Hamilton Health Sciences.

«Сгустки крови являются причиной каждой четвертой смерти во всем мире. Антикоагулянты (разжижители крови) являются основой для лечения и предотвращения образования тромбов в венах и артериях, и нам срочно нужны более безопасные пероральные препараты, чтобы уменьшить бремя, которое часто возникает на протяжении всей жизни».

Исследование было опубликовано сегодня в Медицинском журнале Новой Англии, и Вейц представил краткое изложение результатов на последней сессии научной сессии Американской кардиологической ассоциации 2021 года.

Вайц сказал, что сгустки крови являются основной причиной сердечного приступа, инсульта, тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии. Многие из этих состояний требуют пожизненного лечения антикоагулянтами. Следовательно, существует потребность в более безопасных пероральных антикоагулянтах, таких как милвексиан.

Он сказал, что исследование было сосредоточено на пациентах, перенесших операцию по замене коленного сустава, потому что они подвержены высокому риску послеоперационных тромбов, и такие сгустки можно легко идентифицировать с помощью венограмм, рентгеновских снимков вен ног. Таким образом, эта группа пациентов представляет собой идеальную площадку для тестирования новых антикоагулянтов, поскольку можно определить эффективные и безопасные дозы.

Вейц сказал, что его милвексианское исследование является первым из нескольких исследований оральных ингибиторов фактора XIa. Результаты других исследований, вероятно, будут опубликованы в следующем году.

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кровьантикоагулянтытромбозсвертываемость
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