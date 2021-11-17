Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
16.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Погода в Бердске 17 ноября 2021: резкие морозы придут сегодня в город и установятся в этот раз надолго

11:30:3411/16/2021
0

На Руси сегодня проводились обряды для своей защиты.

Люди не выходили на улицу и запирали ставни, оберегая себя так от влияния злых духов. Фото: Pixabay.com

Резкие морозы до -20 придут в Бердск в среду, 17 ноября. В этот день с утра температура воздуха достигнет отметок -14; - 19 градусов, при этом в обед потеплеет до -10, -11 тепла. Также ветра почти не ожидается, его скорость достигнет 1,1 м/с. При относительной влажности воздуха 85 %, и относительной влажности 750 мм ртутного столба.

17 ноября отмечается народный праздник Еремин день. В православной церкви чтут память святого Никандра и Ермея, священномучеников, пострадавших за их проповеди Христа.

На Руси сегодня проводились обряды для своей защиты. Например, люди не выходили на улицу и запирали ставни, оберегая себя так от влияния злых духов. Однако, это не означало, что можно бездельничать. Женщины занимались уборкой в доме, топили печь, готовили. Мужчины плели вожжи.

Считалось, что злые духи могут проникнуть в жилище и причинить неприятности: разбрасывать по дому вещи, разбить посуду, навлечь несчастье. Некоторые жители считали, что в их домах были случаи кражи угля из печи.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникипогода в бердскеприметы День Еремея
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вам погода?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

В Москве вынесли приговор Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе18
«Она приняла срок спокойно»: Адвокат 19-летней студентки Валерии Башкировой, которая насмерть сбила двоих детей на «зебре» в Солнцево, рассказал подробности приговора3
В Бердске дорогу по ул. Черемушной отремонтировали за 150 млн рублей. Показываем и рассказываем, что сделали в первый этап глобальной реконструкции26
Жена и друг похоронили кладоискателя заживо в могиле, которую он сам же и выкопал

Последние новости

БердскПогода в Бердске 17 ноября 2021: резкие морозы придут сегодня в город и установятся в этот раз надолго
11:30:34 11/16/2021
Погода в Бердске 17 ноября 2021: резкие морозы придут сегодня в город и установятся в этот раз надолго
Какой сегодня церковный праздник 17 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:17 11/16/2021
Какой сегодня церковный праздник 17 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Пять лекарств от простуды, которые обязательно должны быть в вашем доме зимой
11:00:15 11/16/2021
Пять лекарств от простуды, которые обязательно должны быть в вашем доме зимой
Магнитная буря 17 ноября 2021: последний день колебаний магнитосферы нашей планеты перед следующим штормом
10:45:18 11/16/2021
Магнитная буря 17 ноября 2021: последний день колебаний магнитосферы нашей планеты перед следующим штормом
Шахматы оказались очень полезными для здоровья мозга
10:30:38 11/16/2021
Шахматы оказались очень полезными для здоровья мозга
Какие гормоны ставят при коронавирусе и почему назначают Дексаметазон?
10:30:27 11/16/2021
Какие гормоны ставят при коронавирусе и почему назначают Дексаметазон?
Подростковые издевательства могут иметь долгие негативные последствия: как это проявляется?
10:00:00 11/16/2021
Подростковые издевательства могут иметь долгие негативные последствия: как это проявляется?
Влияет ли здоровье полости рта на течение коронавирусной инфекции?
9:30:46 11/16/2021
Влияет ли здоровье полости рта на течение коронавирусной инфекции?
Чтобы в кошельке не переводились деньги, нужно положить в него этот оберег. Какие камни притягивают деньги
9:15:38 11/16/2021
Чтобы в кошельке не переводились деньги, нужно положить в него этот оберег. Какие камни притягивают деньги
День участкового: сердeчные поздравления в стихах и красивые картинки на 17 ноября
9:15:08 11/16/2021
День участкового: сердeчные поздравления в стихах и красивые картинки на 17 ноября