Погода в Бердске 17 ноября 2021: резкие морозы придут сегодня в город и установятся в этот раз надолго

Резкие морозы до -20 придут в Бердск в среду, 17 ноября. В этот день с утра температура воздуха достигнет отметок -14; - 19 градусов, при этом в обед потеплеет до -10, -11 тепла. Также ветра почти не ожидается, его скорость достигнет 1,1 м/с. При относительной влажности воздуха 85 %, и относительной влажности 750 мм ртутного столба.
17 ноября отмечается народный праздник Еремин день. В православной церкви чтут память святого Никандра и Ермея, священномучеников, пострадавших за их проповеди Христа.
На Руси сегодня проводились обряды для своей защиты. Например, люди не выходили на улицу и запирали ставни, оберегая себя так от влияния злых духов. Однако, это не означало, что можно бездельничать. Женщины занимались уборкой в доме, топили печь, готовили. Мужчины плели вожжи.
Считалось, что злые духи могут проникнуть в жилище и причинить неприятности: разбрасывать по дому вещи, разбить посуду, навлечь несчастье. Некоторые жители считали, что в их домах были случаи кражи угля из печи.