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Беременные стали чаще употреблять каннабис: у медиков не хватает знаний для профилактики

8:00:3811/16/2021,Адди Хэтч, Университет штата Вашингтон
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Образование для медицинских работников и для начинающих не поспевает за темпами прогресса.

Беременные и кормящие женщины в основном употребляют каннабис для снятия тошноты, беспокойства, боли и стресса. Фото: Pixabay

Согласно исследованию, проведенному Селестиной Барбоса-Лейкер, вице-канцлером по исследованиям в штате Вашингтон, в отсутствие постоянных консультаций со стороны медицинских работников беременные или кормящие женщины получают информацию об употреблении каннабиса от продавцов марихуаны, известных как «будтендеры». Университетские науки о здоровье.

Как показало предыдущее исследование, потребление каннабиса среди беременных женщин резко возросло: потребление в прошлом месяце почти удвоилось до 7%, а ежедневное или почти ежедневное употребление утроилось до 3,4% с 2002 по 2017 год, пишет Medical Xpress.

Образование для медицинских работников и для начинающих не поспевает за темпами. Обе группы в исследовании, опубликованном в The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, заявили, что им нужна дополнительная информация о взаимодействии с беременными и кормящими женщинами об употреблении каннабиса.

Барбоса-Лейкер заявила, что проведение такого обучения отвечает интересам пациентов.

«Нам нужно использовать все подходы и всех людей в жизни пациента, чтобы помочь им», - сказала она. «Есть такие ограниченные исследования с участием бандендеров, но они должны быть частью этого разговора, потому что их клиенты и наши пациенты считают их надежными источниками. Нам нужно взаимодействовать с ними, потому что именно там информация распространяется».

В ходе исследования были опрошены 10 медицинских работников , в первую очередь медсестер, и 10 учителей в штате Вашингтон об их мнениях и восприятии перинатального употребления каннабиса. Рекреационная марихуана легальна в штате с 2013 года.

Помимо стремления к большему образованию и обучению, как поставщики медицинских услуг, так и воспитатели согласились с тем, что беременные и кормящие женщины в основном употребляют каннабис для снятия тошноты, беспокойства, боли и стресса, а не для отдыха.

Однако медицинские работники заявили, что у них отрицательное мнение о последствиях употребления каннабиса среди этих пациентов. Хотя они заявили, что стараются не осуждать своих перинатальных пациентов, они следуют национальным рекомендациям, советуя пациентам воздерживаться от употребления каннабиса во время беременности и грудного вскармливания, аналогично их советам по поводу алкоголя и сигарет.

Budtenders гораздо более позитивно относились к употреблению каннабиса во время беременности и кормления грудью, считая марихуану более безопасным природным веществом, чем перинатальный алкоголь или курение.

Они также были склонны к снижению вреда, рекомендуя продукты с низким содержанием ТГК беременным и кормящим женщинам. Поставщики медицинских услуг были гораздо более бинарными; они не воспринимали употребление каннабиса как спектр, а скорее как выбор между отсутствием употребления или очень интенсивным употреблением.

По словам Барбоса-Лейкер, пациент, который чувствует себя стигматизированным врачом или чей поставщик не имеет какой-либо информации или рекомендаций по употреблению каннабиса, может обратиться за советом к своему помощнику.

Она добавила, что сочувствует будничным, потому что беременные и кормящие женщины обращаются к ним за советом. Один из участников-почитателей сказал, что им приходится полагаться на «каменную науку» в основном непроверенных заявлений или поисковые запросы Google, чтобы помочь этим клиентам.

В исследовании говорится, что «Budtenders также нуждаются в обучении по продуктам каннабиса и запрашивают обучение, как лучше всего обслуживать перинатальных клиентов».

Наилучшим сценарием для женщин, употребляющих каннабис, было бы, чтобы они чувствовали себя так же комфортно, разговаривая со своим лечащим врачом об этом выборе, как и со своим помощником. Это потребует обучения тому, как правильно задавать правильные вопросы, - сказала Барбоса-Лейкер, добавив: «Я думаю, что с этим дополнительным обучением эти разговоры могут происходить без осуждения, с целью снижения вреда и, надеюсь, с доверием будут построены".

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наркотикиканнабис
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