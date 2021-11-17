Ерема - сиди дома: почему нужно обязательно на дверях и над окнами нарисовать и вырезать кресты и серпы 17 ноября

17 ноября день памяти святых мучеников Ермея и Никандра, учеников апостола от 70-ти Тита. За проповеди христианства, их привели на суд, где они не стали отрекаться от своей веры. Тогда им вынесли приговор через страшные пытки. Апостолы выдержали все испытания и отдали душу Господу.
В народе этот праздник назвали Еремин день. В этот день существует поговорка: «Ерема – сиди дома». Ее появление было неслучайно. На Руси крестьяне верили, что в этот праздник по земле ходит разная нечисть, поэтому не следует высовываться за порог, не говоря уже о том, чтобы выходить со двора. Кто не послушается этого совета, может встретить злых духов и тем самым навлечь на себя неприятность.
Однако крестьяне не скучали, поскольку дома всегда работы хватало. Женщины днем готовили еду на семью, топили печь, убирались. Вечером девушки собирались за рукоделием. Они пряли или ткали. Чтобы защитить дом от всего плохого наши предки на ставнях, и над окнами вырезали кресты или серпы.
Верили, что такой простой оберег защитит их от нечисти, злых людей, порчи и разного колдовства. Окна и ставни символизировали оберег, защищающий окна от сквозняка, а сквозняк приносил с собой в дом нечистую силу.
Чтобы нечистая сила в жилище не проникла, над дверями и окнами нужно мелом кресты начертить. Также на подоконнике можно разложить гроздья рябины.