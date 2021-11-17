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Грешно ли работать 17 ноября в день памяти святых Никандра и Ермея?

1:30:1111/17/2021,София Мальцева
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Оставаясь дома, люди всегда находили чем себя занять, так как работы дома оставалось с лета много.

Как обычно, в середине ноября устанавливается холодная погода. Фото: Pixabay.com

17 ноября в церковном календаре отмечается память святых мучеников Никандра и Ермея. Святые были обращены в христианство благодаря апостолу от семидесяти Титу.

Святые мученики Никандр и Ермей были рукоположены святым апостолом Титом. Когда они привлекли многих к вере Христовой, их за это вызвали на суд, графе города Миры, где, претерпев множество мучений, они были заключены в гробницу живыми и таким образом предали свой дух в Царствие Небесное.

Как обычно в середине ноября устанавливается холодная погода. Также по традиции, в этот день нечистая сила начинает проказничать и разгуливать по селению, пытаясь попасть в жилье, чтобы украсть угля или огня. Поэтому запрещено отдавать кому-то уголь или огонь, поскольку счастье свое можно отдать. Нечисть очень привлекали пустые дома и избы с открытыми дверьми. Из-за чего крестьяне запирали двери, а в жилище не пускали посторонних людей.

Однако оставаясь дома люди всегда находили чем себя занять, так как работы дома было с лета много. Необходимо все переделать и подготовиться к зиме. Девушки собирались вечером, ткали, пряли и готовили разные угощения для семьи. Поэтому работать 17 ноября не запрещается.

Считается, на Еремин день не следует играть свадьбы, совершать суд, браться за новые дела и новые знакомства. Такие привычные действия для многих могут быть бесполезными в этот день. Еще на Руси молодые славянки, чтобы муж бросил пить или гулять, удерживали его 17 ноября дома.

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