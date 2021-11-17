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Гнев, недовольство, злость: что чувствуют противники вакцин?

6:00:5311/16/2021,Эндрю Маккензи-МакХарг, Франсуа Сойер, Беседа
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Фактически, сопротивление вакцинациям существует, по крайней мере, с конца 18 века, когда британский врач Эдвард Дженнер начал продвигать их как профилактическую меру против оспы.

Антивакцинаторское движение имеет понятную связь со страхом и тревогой. Фото: Pixabay

Бояться игл (или страдать от трипанофобии для тех, кто предпочитает греческий термин) не совсем иррационально . Точно так же чувство беспокойства по поводу введения инородного вещества в кровоток кажется вполне разумным.

И неудивительно, что люди могут находить эти вещи еще более тревожными из-за нашего долга заботы о близких, особенно о детях.

Таким образом, антивакцинаторское движение имеет понятную связь со страхом и тревогой. Фактически, сопротивление вакцинациям существует, по крайней мере, с конца 18 века, когда британский врач Эдвард Дженнер начал продвигать их как профилактическую меру против оспы, пишет medicalxpress.com.

Один из современников Дженнера, карикатурист Джеймс Гилрэй, как известно, высмеивал страхи людей, представляя, как коровы гротескно начинают прорастать из конечностей и лиц только что привитых. Это была версия начала 19 века того, что мы сегодня можем отнести к поджанру телесного ужаса.

Однако движение против вакцин больше не подпитывается исключительно опасениями по поводу вакцин и вредных побочных эффектов.

Например, на недавних протестах против введения вакцины в Австралии «F *** the jab» было одним из скандалов, которые можно было услышать. В настроении преобладал гнев, а не тревога.

На первый взгляд, в такой резкости нет ничего удивительного. Обязанности по вакцинации, введенные в ответ на пандемию COVID, вынуждают некоторых людей делать то, чего они опасаются и предпочли бы не делать.

Но воинственность протестов и состав участников позволяют предположить, что многие ультраправые националисты и крайние либертарианцы либо присоединились к движению против вакцин, либо присоединились к нему. Идеологические разногласия уходят на второй план, и общие точки соприкосновения обнаруживаются в противодействующих органах государственной власти, попытки которых противодействовать распространению вируса были интерпретированы как первые шаги к тирании.

От философии к психологии

Общим знаменателем, объединяющим эти движения, является склонность смотреть на мир через призму теорий заговора .

По мнению некоторых, Big Pharma безжалостно преследует прибыль, эксплуатируя человеческую слабость и доверчивость. По мнению других, государство использует кризис здоровья с целью заявить о себе как о Большом брате. Для некоторых повелители иллюминатов прячутся где-то на заднем плане.

Поскольку теории заговора утверждают, что основаны на фактах, в отличие от мифов или басен, эта концепция побуждает нас рассматривать их как рациональные и, следовательно, опровергнутые.

По крайней мере, этим предположением руководствовался философ Карл Поппер, когда он прочитал две лекции в 1948 году, которые рассматриваются как первая попытка исследовать теории заговора с философской точки зрения .

Хотя Поппер знал, что теории заговора встречаются на протяжении всей истории, его анализ был сродни мысленному эксперименту . Эксперимент вращался вокруг вопроса о том, можно ли представить события и тенденции в мире как результат заговора. Это разумный взгляд на то, как работает общество?

«Это не так, - заключил он. И опровержение утверждения о том, что секретные агенты несут ответственность, например, за войну или экономическую депрессию, было способом приблизиться к правильному пониманию таких явлений.

Если это звучит несколько абстрактно, теоретик права Франц Нойман попытался приблизиться к реальности теорий заговора, связав их с психологическим состоянием.
В лекции 1954 года под названием « Беспокойство и политика » Нойманн диагностировал теории заговора как попытку превратить тревогу людей в страх. Это различие имело политические последствия. Беспокойство имело парализующий эффект; страх, напротив, был катализатором действий.

Нойман настаивал на том, что в основе заблуждений, характерных для теорий заговора, остается «зерно истины». В этом духе подозрения, давно питаемые антиваксовым движением, не совсем неуместны, если принять во внимание далеко не безупречную репутацию фармацевтических гигантов в области общественного здравоохранения.

Большая часть исследований теорий заговора с тех пор продолжает опираться на Неймана, рассматривая их как попытки напуганных, паникующих людей получить власть над миром.

Как гнев приводит к лжи

Что, если, однако, страха и беспокойства недостаточно для понимания действующей здесь социальной психологии?

Протесты против введения вакцин, а также более ранние протесты против технологии 5G и рост движения QAnon предполагают, что в основе всего этого лежат и другие эмоции. Это чувства гнева, обиды и негодования. Добавьте к этому ограничения и запреты, введенные правительствами за последние 18 месяцев, и эффект будет похож на подливание масла в огонь.

Гнев заставляет нас хотеть наброситься - пнуть кошку или другого неудачливого представителя тех, кого считают ответственными за наши проблемы и горе.

Важно отметить, что гнев также оказывает сдерживающее влияние на наше отношение к истине. То есть, когда мы злимся, мы не чувствуем себя обязанными говорить правду и позволяем эмоциям брать верх.

Например, исследования показывают, что гнев усиливает нашу склонность ко лжи . И чем глубже вы вникаете в современное движение против вакцин, тем больше у вас появляется сознательная готовность играть в него быстро и свободно с правдой.

В настоящее время движением движет ложь, которую говорят назло, и отчасти в нее верят те, кто говорит им, потому что это приносит им удовлетворение.

В онлайн-документальном фильме Plandemic: The Hidden Agenda Behind COVID-19 , например, рассказывается о Джуди Миковитс, дискредитированном медицинском исследователе, который решительно настроен против Энтони Фаучи, ведущего эксперта по инфекционным заболеваниям в США, из-за предполагаемой роли, в которой он играл. потеря профессиональной репутации.

Документальный фильм содержит серию фальшивых заявлений, кульминацией которых является утверждение, что маски действуют как катализатор COVID, потому что «они активируют ваш внутренний вирус».

Другая широко распространенная ложь заключается в том, что филантроп Билл Гейтс использовал вакцину как возможность для имплантации устройств слежения за микрочипами людям .

По-видимому, все еще можно задаться вопросом о «зерне истины», скрытом глубоко в таких утверждениях, но их диковинность предполагает, что эта модель имеет свои пределы. В какой-то момент нужно начать учитывать роль нечестности.

Ясно, что это представляет собой проблему для историков и социологов, которые предпочли бы понимать ложь как невинные ошибки, вызванные психологическими факторами или социальными обстоятельствами.

Признание лжи ложью сопряжено с риском морализаторства. А объявление сторонников теории заговора лжецами вряд ли снизит социальную напряженность. Трудно найти легкие решения, но для начала нужно лучше понять гнев, который заставляет ложь казаться оправданной.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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