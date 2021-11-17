Кофе с кофеином может быть как полезен, так и вреден: выводы учёных

Согласно последним исследованиям, представленным сегодня на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации в 2021 году, употребление кофе с кофеином оказывает как полезные, так и вредные краткосрочные последствия для здоровья: учащенное сердцебиение, повышенная физическая активность и сокращение продолжительности сна, пишет medicalxpress.com.
«Кофе - самый распространенный напиток в мире, однако его влияние на здоровье остается неопределенным», - сказал автор исследования Грегори Маркус, доктор медицинских наук, заместитель начальника отдела кардиологии по исследованиям и профессор исследований фибрилляции предсердий Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Франциско. «В то время как большинство долгосрочных наблюдательных исследований предполагают множественные потенциальные преимущества употребления кофе , это первое рандомизированное исследование, в котором изучаются физиологические последствия употребления кофе в реальном времени».
Маркус и его коллеги набрали 100 взрослых добровольцев, и им было поручено носить устройства для непрерывной записи ЭКГ (для отслеживания сердечного ритма), устройства для ношения на запястье для отслеживания физической активности и сна; и непрерывные мониторы глюкозы для отслеживания уровня сахара в крови в течение двух недель. Средний возраст участников составлял 38 лет, 51% составляли женщины и 48% были белыми. Исследователи также получили образцы ДНК слюны участников, чтобы оценить генетические варианты, которые могут повлиять на метаболизм кофеина.
Затем участников случайным образом распределили, чтобы они либо избегали кофе, либо употребляли его не более двух дней подряд, каждый в течение 14 дней подряд. Потребление кофе и эспрессо регистрировалось в режиме реального времени с помощью «кнопки отметки времени» на мониторе ЭКГ, а исследователи отслеживали поездки в кафе с помощью геотрекинга. Кроме того, участники заполняли ежедневные анкеты, чтобы подробно описать, сколько кофе они потребляли каждое утро.
Анализ показал, что потребление кофе было связано с увеличением на 54% преждевременных сокращений желудочков, типа аномального сердцебиения, возникающего в нижних камерах сердца, которое, как сообщается, ощущается как пропущенное сердцебиение. Напротив, употребление большего количества кофе было связано с меньшим количеством эпизодов наджелудочковой тахикардии, аномально быстрого сердечного ритма, возникающего в верхних камерах сердца.
Употребление кофе постоянно ассоциировалось с большей физической активностью, а также с меньшим количеством сна. Конкретно:
- Участники, которые употребляли кофе, делали более 1000 дополнительных шагов в день по сравнению с днями, когда они не пили кофе.
- В дни, когда участники пили кофе, у них было на 36 минут меньше сна за ночь, согласно данным их устройств Fitbit.
- Употребление более одного кофейного напитка более чем удвоило количество нерегулярных сердечных сокращений, возникающих в нижних камерах сердца.
- Каждая дополнительная выпитая чашка кофе означала почти 600 дополнительных шагов в день и на 18 минут меньше сна за ночь.
- Не было различий в постоянно регистрируемых измерениях глюкозы, когда участники исследования употребляли кофе или избегали его.
Эти результаты были подтверждены анализом приверженности их рандомизации и усилены, когда потреблялось больше или меньше кофе.
«Повышение физической активности, которое, по-видимому, вызвано употреблением кофе, имеет множество преимуществ для здоровья, таких как снижение риска диабета 2 типа и некоторых видов рака, и связано с большей продолжительностью жизни», - сказал Маркус. «С другой стороны, уменьшение сна связано с множеством неблагоприятных психиатрических, неврологических и сердечно-сосудистых исходов. Более частые аномальные сердцебиения из верхних камер сердца влияют на риск фибрилляции предсердий, а более частые аномальные сокращения из нижних камер или желудочков, повышают риск сердечной недостаточности. Эти результаты подчеркивают сложную взаимосвязь между кофе и здоровьем ».
У участников исследования с генетическими вариантами, связанными с более быстрым метаболизмом кофеина, было больше аномальных сердечных сокращений, происходящих в желудочках или ЖЭ, когда потреблялось больше кофе с кофеином. Чем медленнее метаболизируется кофеин в зависимости от своей генетики, тем больше сна они теряют, когда пьют кофе с кофеином.
Исследователи также стремились определить, влияют ли изменения в упражнениях или сне на влияние кофе на нарушения сердечного ритма, но такой связи не было выявлено.
Маркус отметил, что, поскольку кофе был случайным образом распределен между участниками исследования, можно сделать вывод о причинно-следственной связи. Эти наблюдения были сделаны во время повторных оценок дней, когда потреблялся кофе, по сравнению с тем, когда он не потреблялся для каждого участника исследования, что устраняет опасения относительно различий в характеристиках индивидуального уровня в качестве объяснения этих результатов.