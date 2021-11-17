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Влияет ли здоровье полости рта на течение коронавирусной инфекции?

9:30:4611/16/2021,Сим К. Сингхрао, Элис Хардинг, Беседа
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Это может показаться шокирующим, но тот факт, что существует связь между здоровьем полости рта и COVID-19, менее удивителен, если учесть связь между гигиеной полости рта и другими заболеваниями.

Плохое здоровье полости рта может повлиять на сердце , повысить кровяное давление и усугубить диабет из-за повышения уровня сахара в крови. Фото: Pexels
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Если вы не будете чистить зубы, у стоматолога возникнут проблемы, но с началом пандемии это может привести и к более серьезным проблемам. Появляется все больше свидетельств того, что плохое здоровье полости рта увеличивает риск, связанный с COVID.

Исследования показывают, что у людей с плохим здоровьем полости рта могут развиться более серьезные симптомы, если они заразятся коронавирусом. Пациенты с COVID, у которых также есть заболевание десен , в 3,5 раза чаще попадают в отделение интенсивной терапии, чем пациенты без него. У них также в 4,5 раза выше вероятность того, что им понадобится искусственная вентиляция легких, и в девять раз выше вероятность умереть от COVID, пишет medicalxpress.com.

Это может показаться шокирующим, но тот факт, что существует связь между здоровьем полости рта и COVID, менее удивителен, если учесть связь между гигиеной полости рта и другими заболеваниями. Плохая гигиена полости рта связана с обострением многих других заболеваний. В основном это происходит, когда плохая гигиена поддерживается в течение длительного времени, что приводит к дисбактериозу, когда бактерии во рту переходят из спокойного состояния в агрессивное.

Как только бактерии во рту обостряются, они могут вызвать заболевание десен, разъедая ткани рта и попадая в кровоток. Оказавшись там, бактерии могут перемещаться по телу и оседать в различных органах, повышая уровень воспаления и со временем внося вклад в различные специфические и хронические состояния.

В самом деле, если это произойдет, едва ли найдется часть тела, на которую потенциально нельзя повлиять. Плохое здоровье полости рта может повлиять на сердце, повысить кровяное давление и усугубить диабет из-за повышения уровня сахара в крови. Это связано с преждевременными родами, артритом, заболеваниями почек, респираторными заболеваниями и даже некоторыми нейродегенеративными заболеваниями, включая болезнь Альцгеймера .

То же самое происходит с COVID?

Возможно. По сравнению с людьми с легкими или умеренными симптомами, люди с тяжелой формой COVID имеют повышенный уровень специфического воспалительного маркера (называемого CRP). Некоторые люди с тяжелой COVID также страдают то , что называется «цитокиновый шторм», где иммунная система переходит в овердрайв борьбы с вирусом и вредом собственных тканей организма , в то же время.

Исследования показывают, что люди с плохим здоровьем полости рта также иногда имеют повышенный уровень СРБ и цитокинов, что свидетельствует о том, что заболевание десен может вызвать такой же ревностный иммунный ответ, как и COVID (хотя и в меньшей степени). Таким образом, если эти два заболевания встречаются одновременно, когда в крови циркулируют коронавирус и агрессивные бактерии полости рта, то возможно, что они вместе могут склонить иммунный ответ к повреждению собственных тканей тела, что приведет к худшим последствиям для людей.

Однако в настоящее время мы мало понимаем, как именно взаимодействуют гигиена полости рта и COVID, и, возможно, они сочетаются другими способами, чтобы усугубить болезнь.

Например, большая проблема с COVID и другими респираторно-вирусными заболеваниями - это бактериальные суперинфекции. Именно здесь области, непосредственно инфицированные вирусом, такие как легкие и дыхательные пути, одновременно заражены бактериями.

Бактериальные суперинфекции часто встречаются у людей с COVID , и они значительно чаще встречаются у людей с тяжелыми заболеваниями. Точно неизвестно, какое влияние они оказывают, но разумно предположить, что эти сопутствующие инфекции повышают риск серьезных заболеваний и смерти. На протяжении всей пандемии исследования показали, что значительная часть людей, умирающих от COVID - в некоторых случаях 50% - одновременно были инфицированы бактериями.

Плохая гигиена полости рта может повысить риск суперинфекции. Плохая гигиена полости рта означает более агрессивные бактерии во рту, которые затем могут легко попасть в дыхательные пути и легкие и вызвать суперинфекцию.

Кроме того, плохое здоровье полости рта также может помочь коронавирусу заразить организм. Ферменты бактерий, вызывающих заболевание десен, могут изменять поверхность ротовой полости и дыхательных путей, облегчая другим микробам, таким как коронавирус, прилипать к этим поверхностям и расти там.

Со временем станет яснее, как именно здоровье полости рта влияет на прогрессирование COVID-19. Возможно, у некоторых людей все эти механизмы задействованы одновременно.

Но пока есть достаточно доказательств, чтобы считать плохую гигиену полости рта фактором риска осложнений у тех, кто болен COVID, и особенно у тех, кто уже страдает такими заболеваниями, как диабет, высокое кровяное давление или сердечно-сосудистые заболевания , поскольку они могут быть усугубляются плохим состоянием полости рта и сами по себе являются факторами риска COVID.

Поэтому как никогда важно поддерживать надлежащую гигиену полости рта . Это означает чистку зубов дважды в день в течение не менее двух минут фторсодержащей зубной пастой и регулярное посещение стоматолога. Надеюсь, вы не заразитесь коронавирусом, но если вы это сделаете, хорошее здоровье полости рта и уход за полостью рта могут значительно снизить риск развития серьезных симптомов.

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