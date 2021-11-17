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За что черные маги всегда любили Лунные Затмения. Почему самые сильные проклятия насылались именно в эти дни – частичное лунное затмение 19 ноября 2021 года

6:15:3411/16/2021
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Лунные Затмения являются не редкими гостями в нашей жизни, однако особенно важно их появление когда-то было для черных магов и колдунов. Они пользовались его энергетикой в своих целях.

Еще с давних времен известно, что время Лунных Затмений пропитано особой магической энергией. Фото: Pixabay.com
Еще с давних времен известно, что время Лунных Затмений пропитано особой магической энергией. Фото: Pixabay.com

Еще наши предки говорили о том, что в Лунных Затмениях заключен огромный магический потенциал. При правильном его использовании можно было достичь небывалых высот и кардинально изменить ход привычных вещей. Лунное Затмение символизирует собой уход от света, когда солнечная позитивная энергия не поступает на Землю, дав возможность потустороннему проникнуть в мир людей. Именно поэтому Лунные Затмения пользовались особой популярностью у черных магов и колдунов, которые могли умело обращаться с выходцами из иного мира, с темной энергетикой, успевшей накопиться на Земле за время Затмения. В этот же период насылались самые сильные проклятия, которые даже самый искусный маг мог снять с трудом. Оправдано это тем, что темная энергетика Лунного Затмения запечатывает проклятие глубоко в вашу душу, тем самым усиливая его и укрепляя защитный барьер от других вмешательств. Чтобы очиститься от причиненного зла, нужно было пройти ряд ритуалов.

Сейчас Лунные Затмения не пользуются такой популярностью, однако продолжают чаще негативно влиять на физическое и эмоциональное состояние людей. Часто наблюдаются скачки агрессии, нестабильный эмоциональный фон. Чтобы минимизировать эффект Затмения, специалисты рекомендуют больше бывать на свежем воздухе, по возможности придерживаться правильного питания и соблюдать питьевой режим. Также важно в период Затмения не проводить никаких финансовых сделок и операций, воздержаться от конфликтов и выяснения отношений. В противном случае последствия могут быть непредсказуемыми.

Ближайшее Лунное Затмение будет являться частичным и произойдет 19 ноября 2021 года.

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