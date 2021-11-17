За что черные маги всегда любили Лунные Затмения. Почему самые сильные проклятия насылались именно в эти дни – частичное лунное затмение 19 ноября 2021 года

Еще наши предки говорили о том, что в Лунных Затмениях заключен огромный магический потенциал. При правильном его использовании можно было достичь небывалых высот и кардинально изменить ход привычных вещей. Лунное Затмение символизирует собой уход от света, когда солнечная позитивная энергия не поступает на Землю, дав возможность потустороннему проникнуть в мир людей. Именно поэтому Лунные Затмения пользовались особой популярностью у черных магов и колдунов, которые могли умело обращаться с выходцами из иного мира, с темной энергетикой, успевшей накопиться на Земле за время Затмения. В этот же период насылались самые сильные проклятия, которые даже самый искусный маг мог снять с трудом. Оправдано это тем, что темная энергетика Лунного Затмения запечатывает проклятие глубоко в вашу душу, тем самым усиливая его и укрепляя защитный барьер от других вмешательств. Чтобы очиститься от причиненного зла, нужно было пройти ряд ритуалов.
Сейчас Лунные Затмения не пользуются такой популярностью, однако продолжают чаще негативно влиять на физическое и эмоциональное состояние людей. Часто наблюдаются скачки агрессии, нестабильный эмоциональный фон. Чтобы минимизировать эффект Затмения, специалисты рекомендуют больше бывать на свежем воздухе, по возможности придерживаться правильного питания и соблюдать питьевой режим. Также важно в период Затмения не проводить никаких финансовых сделок и операций, воздержаться от конфликтов и выяснения отношений. В противном случае последствия могут быть непредсказуемыми.
Ближайшее Лунное Затмение будет являться частичным и произойдет 19 ноября 2021 года.