Шахматы оказались очень полезными для здоровья мозга

По мере старения населения США обеспокоенность по поводу деменции усиливается. Дэвид Каннинг, профессор Ричарда Солтонстолла по народонаселению, экономике и международному здоровью Гарвардской школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана, изучает старение шахматистов, полагая, что многовековая игра служит своего рода когнитивным тестом. Исследование включает в себя анализ огромной базы данных игр Шахматной федерации США и второе пилотное исследование, в котором с течением времени будут следить за 200 игроками. Каннинг рассказал The Gazette о том, что он надеется найти. Интервью отредактировано для ясности и краткости, пишет medicalxpress.com.
Q&A: Дэвид КаннингГАЗЕТТА: Зачем изучать шахматы и снижение когнитивных способностей?
КАННИНГ: Старение населения и, в частности, слабоумие вызывают серьезную озабоченность: что это сделает с экономикой, что с системой здравоохранения. Многие люди живут дольше, и за последнее столетие у нас наблюдалось сокращение заболеваемости - период нездоровья в конце жизни становился короче. Но теперь в США за последние 20 лет появились некоторые свидетельства того, что заболеваемость растет, поэтому люди живут дольше, но не для здоровья. Одно из больших бремени - слабоумие.
Причина в шахматах в том, что я играю в шахматы. Одна из проблем при изучении деменции заключается в том, что наши наборы данных малы, потому что людей трудно заставить проводить опросы, а полное когнитивное тестирование людей занимает час. Потом я понял, что все эти люди играют в шахматы. По сути, они проводят когнитивные тесты много раз в год. Это огромный набор данных, охватывающий весь возрастной диапазон - очень мало наборов данных . У нас есть дети, играющие в шахматы, у нас есть старики, играющие в шахматы. Ее использовали в других странах - некоторые люди смотрели на чемпионов мира, и на элитных игроков, - но до сих пор никто никогда не использовал шахматную базу данных США.
ГАЗЕТТА: Итак, идея состоит в том, чтобы использовать шахматы в качестве когнитивного исследования?
КАННИНГ: Да, мы можем получить представление о познании, глядя на шахматную игру. Возможное осложнение состоит в том, что умственная деятельность может улучшить ваши когнитивные способности, поэтому игроки могут добиться большего, потому что они играют. Мы также хотим изучить это, хотя главное доказательство состоит в том, что именно физическая активность действительно помогает улучшить ваши познания. Доказательства помощи умственной деятельности неоднозначны. Но возможно, что игра в шахматы предотвращает снижение когнитивных функций.
ГАЗЕТТА: Что показывает существующая литература по шахматам и познанию?
КАННИНГ: Есть литература о чемпионах мира, которая показывает лишь медленное снижение с возрастом. Также у нас есть стандартные когнитивные тесты шахматистов. Есть корреляция с шахматными способностями и общими когнитивными способностями, но она не очень высокая. Есть довольно много работы над возрастными эффектами и когортными эффектами, изучающими модели жизненного цикла шахматных способностей, но обычно сосредоточены на элитных игроках. Кроме того, есть литература о том, полезна ли игра в шахматы для познания, особенно у детей.
Одна вещь, которая меня особенно интересует, - это загрязнение воздуха и познание. Есть исследование, в котором фактически измеряется загрязнение воздуха в зале для шахматных турниров и его влияние на качество хода. Вы можете измерить качество каждого движения по сравнению с компьютерной программой, и в основном качество движений людей снижается при загрязнении воздуха. Мне интересно посмотреть на это и на то, влияет ли это на производительность.
ГАЗЕТТА: Насколько велик эффект?
КАННИНГ: Я только что получил результаты. Я был взволнован, потому что впервые связал загрязнение воздуха и шахматные данные. Мы обнаружили, что количество мелких твердых частиц , PM 2,5, колеблется от 0 до 20 микрограммов на кубический метр в США и достигает более 100 в развивающихся странах. В Индии довольно распространены показатели 70 или 80. Изменение загрязнения воздуха на 10 пунктов - на 10 пунктов выше среднего годового воздействия - снижает ваши шансы на выигрыш примерно на 30 процентов.
ГАЗЕТТА: Я думаю, люди склонны думать об этих эффектах как о длительных: вы живете в загрязненном месте, и эффекты постоянны. Но загрязнение может по-разному влиять на вас в разные дни?
КАННИНГ: Есть литература о долгосрочном влиянии на смертность, но есть также литература о ежедневных эффектах, об этих острых эффектах, с более высоким уровнем смертности в дни с высоким уровнем загрязнения. Свидетельства о когнитивных способностях аналогичны, как с долгосрочными хроническими эффектами, так и с краткосрочными острыми эффектами. Есть также много свидетельств, связывающих общие когнитивные способности с шахматными способностями, но никто особо не изучал это с течением времени. Что мы хотим сделать в долгосрочном исследовании, так это посмотреть на группу шахматистов с течением времени, надеюсь, от трех до пяти лет, и увидеть, как меняются их когнитивные способности и их способности к игре в шахматы. Изменения во времени интереснее, чем уровни. Мы также можем подойти к вопросу о том, если люди перестанут играть, влияет ли это на познание? Это действительно хороший набор данных,но довольно много людей бросают учебу, поэтому есть много потерь, требующих продолжения, истощения. Люди перестают играть в шахматы через несколько лет.
ГАЗЕТТА: Это было сюрпризом? Я всегда думал, что это игра на всю жизнь.
КАННИНГ: Я тоже так думал, но то, что мы видим, - это частый отсев и текучесть кадров с течением времени. Большинство шахматистов моложе 18 лет, потому что многие люди играют в школе, а потом бросают школу. Люди играют как взрослые, но даже среди взрослых мы обнаруживаем, что каждый год около 30 процентов игроков выбывают из игры. Сейчас текучесть игроков больше, чем я ожидал. Я думал, что когда люди начнут играть и станут старше, они будут очень долгими. Есть некоторые, но на самом деле процент отсева довольно высок.
ГАЗЕТТА: Вы все еще набираете для этого исследования, верно?
КАННИНГ: У нас есть большой набор данных с миллионами наблюдений шахматной федерации США для всех шахматистов в США. Для нашего пилотного исследования у нас есть около 150 человек из запланированных 200 человек. Что мы хотим сделать с пилотным проектом, так это получить некую основу и показать, что мы можем это сделать. А затем проведем более масштабное исследование, в котором у нас есть большая когорта шахматистов, за которыми мы следим.
ГАЗЕТТА: Итак, первое исследование с большим набором данных оглядывается назад на игры, результаты и условия окружающей среды, которые уже имели место. И пилот будет двигаться вперед во времени, следуя за этой группой в продольном направлении?
КАННИНГ: Да. В рамках пилотного проекта мы хотим использовать когорту шахматистов, чтобы согласовать данные об игре в шахматы со стандартным когнитивным тестированием, чтобы понять, что именно мы здесь получаем. Эта когорта позволит нам сделать это, а также проанализировать изменения с течением времени. Я также хотел бы провести интервенционное исследование, побуждающее людей продолжать играть в шахматы и посмотреть, какой эффект это имеет. Это было бы очень интересно.