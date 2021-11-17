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Можно ли 18 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти святого Ионы?

2:30:3411/17/2021,София Мальцева
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Традиционно в день святого Ионы незамужние девушки просили Господа о добром муже.

18 ноября собирали последний урожай редьки. Фото: Pixabay.com

В православии 18 ноября отмечается память святого Ионы, архиепископа Новгородского. Сам Иона рано осиротел, поэтому его воспитала праведная вдова, именно она привела своего приемного ребенку к вере в Господа. В итоге Иона занялся организацией приютов в Новгороде, где могли жить сироты, вдовы и нуждающиеся. При этом, он стал известен благодаря множеству чудес, совершенных с помощью Господа. Например, после его крестного хода, который он устроил, прекратилась моровая болезнь, унесшая более 250 тысяч человек.

Скончался святой Иона в 1470 году 5 ноября. В следующем веке монаха причислили к святым. Даже после смерти архиепископ помогал людям. По преданию, люди, которые посещали его могилу, исцелялись от различных болезней.

Традиционно в день святого Ионы незамужние девушки просили Господа о добром муже. Они молились, а с утра раскладывали возле дома монеты и собственные украшения. Так же будущие невесты утром добавляли мед в стакан молока и выпивали.

Или готовили веник с обитыми листьями или голые веточки, которые были связаны в пучок, вырывали из него прутик и клали у порога, поджидая любимого. Когда он перешагивал через прутик, девушка сразу его прятала.

18 ноября собирали последний урожай редьки. Овощ очень любили и ценили за его вкусовые качества. Редьку квасили с капустой или посыпали луком и приправляли растительным маслом. Делали разные салаты.

В этот день не запрещено ходить на кладбище и убираться, если праздник выпадает на будний день.

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