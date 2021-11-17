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Самые важные продукты на вашем столе в новогоднем меню на 31 декабря 2021: без чего новый 2022 год не будет веселым и счастливым

7:15:5411/16/2021
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Новый год уже не за горами, и каждый человек хочет провести его в достатке и счастье, но, чтобы это сделать, необходимо задобрить символ года и поставить на стол любимые им продукты.

В новогоднюю ночь праздничные столы переполнены различными блюдами и деликатесами. Фото: Pixabay.com
В новогоднюю ночь праздничные столы переполнены различными блюдами и деликатесами. Фото: Pixabay.com

«Как Новый год встретишь, так его и проведешь» - это выражение укрепилось в памяти людей уже очень давно. Стараясь обеспечить себе удачный и наполненный впечатлениями год, люди стараются провести новогоднюю ночь максимально весело и вкусно, готовят множество разнообразных блюд и напитков к праздничному столу. Однако не все из них помнят, что предстоящий год каждый раз меняет своего покровителя. В 2022 году символом года будет являться Голубой Водяной Тигр — своенравное и свободолюбивое животное, не переносящее напыщенной роскоши и пафоса. Чтобы задобрить его, на стол необходимо ставить только те продукты, которые не смутят и не разозлят Тигра. Если вы все сделаете правильно, то заручитесь удачей и благословением символа года на все 12 месяцев.

Самые важные продукты на новогоднем столе 31 декабря 2021 года.

1. В первую очередь на вашем столе должно присутствовать мясо, поскольку Водяной Тигр является хищным животным. Мясо может быть в разных видах и разных сортов, например, говядина, свинина или птица, но главное, чтобы оно присутствовало практически во всех блюдах. Его можно запечь в духовке, приготовить на гриле или потушить с овощами — дайте волю своей фантазии.
2. Если вы не любите мясо или придерживаетесь определенных пищевых правил, то мясо можно заменить рыбой. Она может быть морская или речная, запеченная на гриле или в духовке с различными гарнирами.
3. Поскольку тигр близок к природе, вполне естественным для него будет наличие на столе разнообразных овощей, зелени и фруктов. Оформите их в красивую нарезку или сложите целиком в красивую корзинку, чтобы придать духа экологичности вашему праздничному банкету.

Однако стоит помнить, что готовить дичь в новый год не рекомендуется, поскольку тигр может посчитать, что вы забираете его добычу себе. Лучше приготовьте на новогодний праздник привычные всем блюда: салаты, горячее, закуски, сладости, нарезки из фруктов и овощей.

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новый годсоветыблюда31 декабрядекабрь продукты2022водяной тигр
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