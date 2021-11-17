Подростковые издевательства могут иметь долгие негативные последствия: как это проявляется?

Издевательства могут привести к проблемам с психическим здоровьем сразу после того, как над вами издеваются, например, к негативному представлению о себе или чувству депрессии или одиночества. Группа исследователей из Университета Тилбурга, Университета Антверпена и Открытого университета Херлен показала, что существуют также долгосрочные последствия, такие как беспокойство, менее позитивный человеческий образ у молодых людей, над которыми в подростковом возрасте издевались как в Интернете, так и в автономном режиме, пишет medicalxpress.com.
Исследователи опросили более 1600 голландских и фламандских молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет на предмет их травм в возрасте от 10 до 18 лет и их нынешнего психического здоровья .
«Нынешнее поколение молодых людей - это первое поколение, которое в детстве и подростковом возрасте могло подвергаться издевательствам как онлайн, так и офлайн, и это делает их интересной группой для изучения долгосрочных последствий», - говорит доктор Сара Пабиан, главный исследователь этого проект в Тилбургской школе гуманитарных и цифровых наук.
В зрелом возрасте у бывших жертв менее позитивная самооценка, больше страха заводить социальные контакты и они менее удовлетворены своей жизнью по сравнению со взрослыми, которые не подвергались издевательствам.
Отрицательное и положительное влияние.
«В частности, нынешние представления о негативном влиянии этих неприятных событий, кажется, объясняют связь между серьезностью травли в Интернете и оффлайн и психологическим благополучием в зрелом возрасте», - сказал Пабиан. «Те, над кем издевались чаще и серьезнее, сегодня испытывают большее негативное воздействие, что, в свою очередь, связано с более низким психическим благополучием».
Бывшие жертвы описали не только влияние на психическое благополучие, но и негативное влияние на их личность (кем они являются сегодня) и на их физическое здоровье. Помимо отрицательного воздействия, некоторые респонденты также описали положительное влияние , например, они стали более устойчивыми, почувствовали себя металлическими и физически сильнее, а также установили близкие дружеские отношения с людьми, которые заступились за них.
Статья опубликована в научном журнале Aggressive Behavior.