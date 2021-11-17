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В какие регионы России придет ранняя весна в 2021 году: прогноз синоптиков

8:15:3911/16/2021
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Весна предстоящего 2022 года готовит жителям разных регионов России особенные погодные сюрпризы.

В большинстве регионов России, по словам синоптиков, весна будет поздней. Фото: Pixabay.com
В большинстве регионов России, по словам синоптиков, весна будет поздней. Фото: Pixabay.com

Зима 2021-2022 года обещает россиянам быть снежной и ветреной, что невольно заставляет каждого задуматься о том, какой будет предстоящая весна. По данным Гидрометцентра России весна в предстоящем 2022 году придет в регионы без опозданий, но рискует быть затяжной. Сейсмическая активность будет сильно влиять на климат России и мира, поэтому, по заявлениям специалистов, в западной части страны, а именно в Московской и Ленинградской областях, в Северо-Кавказском, Южном и Южно-Уральском округах уже к середине марта установится достаточно теплая для весеннего времени погода, в то время как в северной части Урала и вплоть до Владивостока погода все еще будет нестабильна. Возможны ливни со снегом, град и сильные заморозки, мешающие природе выйти из затяжного вегетативного периода. Из-за таких природных неурядиц потепление в этой части страны может опоздать на три недели, сопровождаясь даже метелями. Меньше всего осадков в начале весны 2022 года будет наблюдаться в Приволжье, Черноземье и Приуралье. Однако, восполняя нехватку, будут часто наблюдаться штормовые ветра до 25 м/с.

В конце марта центральным регионам России также придется несладко. На смену комфортной и теплой погоде придет атмосферный фронт, который принесет с собой сильные ливни. Риск подтопления отдельных населенных пунктов стремительно возрастет, поэтому уже сейчас необходимо соблюдать бдительность и готовиться к непредсказуемым погодным и природным явлениям.

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