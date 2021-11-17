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Чтобы в кошельке не переводились деньги, нужно положить в него этот оберег. Какие камни притягивают деньги

9:15:3811/16/2021
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Если вы хотите привлечь в свою жизнь достаток и улучшить свою финансовую ситуацию, можно положить в кошелек камень, привлекающий деньги или заговоренный талисман.

Некоторые камни, помещенные в кошелек или карман, могут притянуть в жизнь большую финансовую прибыль. Фото: Pixabay.com
Некоторые камни, помещенные в кошелек или карман, могут притянуть в жизнь большую финансовую прибыль. Фото: Pixabay.com

Существует множество талисманов, которые направлены на различные сферы жизни людей. Кто-то с помощью них хочет привлечь любовь и укрепить семейные отношения, кто-то верит, что талисманы положительно влияют на здоровье и самочувствие, а кто-то привлекает с помощью камней и талисманов деньги. Считается, что, если положить в кошелек такой магические предмет, то он привлечет в вашу жизнь финансовое благополучие, прибыль и будет исключительно положительно влиять на вашу кредитную ситуацию. Кроме того, талисманы также являются и отличными оберегами от краж и мошенников, сохраняя деньги целыми и невредимыми. Зачастую такие талисманы и магические предметы приобретаются в специализированных магазинах, однако дома их тоже можно зарядить определенной энергетикой, следуя четкой инструкции, полученной из достоверных источников.

Самые лучшие талисманы для привлечения финансов.

1. Китайская денежная монетка, или монета счастья известна давно и очень популярна среди верящих в удачу людей. Эти монетки связываются меж собой по три штуки и кладутся в кошелек, тем самым притягивая к себе финансы. Число три является символом быстрого роста, а красная лента олицетворяет кровь, как символ жизни и плодородия. Именно поэтому китайский талисман считается самым эффективным.

2. Малахитовый камень с давних времен славится своими магическими свойствами по части финансов. Он притягивает к себе деньги рекой, если при помещении в кошелек или портмоне были соблюдены определенные условия. Пряча кусочек малахита в кошельке, произнесите: «Как камень мой деньги окружают, так и я всегда при деньгах буду». Важно проводить данный ритуал на растущую Луну.

3. Янтарь часто используется при проведении ритуалов и обрядов, связанных с торговлей и хорошей выручкой. Именно поэтому он также считается камнем, способным притягивать к себе деньги. Если вы получили прибыль или удачно продали какую-то вещь, храня в кошельке кусочек янтаря, по погладьте стопку денег левой рукой, а затем возьмите ею камень, пожелав процветания и достатка.

4. Прозрачный кварц является одним из самых распространенных на планете камней. Он не сможет привлечь в вашу жизнь и карьеру деловых успехов, однако достаточно хорошо работает в момент, когда в ваш кошелек покрывается пылью. Этот камень не рекомендуется носить с собой постоянно, достаточно класть его в кошелек от двух до трех раз в неделю.

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