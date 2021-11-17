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День участкового: сердeчные поздравления в стихах и красивые картинки на 17 ноября

9:15:0811/16/2021
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Установлен в России 6 сентября 2002 года как «День участковых уполномоченных милиции». Отмечается ежегодно 17 ноября и является рабочим днём.

День участкового

С Днем участкового тебя,
Защитник славный, поздравляю,
Достойной службы и зарплаты
Сегодня от души желаю.

Пускай участок твой всегда
От криминала будет чист,
А путь по жизни, участковый,
Пусть будет светел и лучист.

Желаю быть всегда в строю,
Здоровье будет пусть и силы,
А нервы — тверже, чем металл,
Что серость будней не скосила.

***

Эй, начальник, как дела?
Снова жалоба пришла,
На соседей, на бомжей,
На попытки грабежей?
Нет, сегодня отдыхай,
Лучше праздник свой справляй,
А соседи с нами,
И бомжи с бомжами
Как-нибудь сегодня
Разберутся сами!

День участкового

Дорогой наш участковый, поздравляем,
Ведь нынче праздник только ваш.
Здоровья крепкого вам искренне желаем,
Улыбок, радостей огромнейший багаж.

Желаем Вам успеха на работе, Чтоб обстановка мирною была. А дома пусть любовь с заботой Вас ожидают каждый вечер и всегда.

***

Счастливым будь, успех всегда встречай,
И поздравления в этот праздник принимай.
Пусть все к тебе относятся с добром,
Встречают с радостью, улыбкой и теплом,
Пусть ждут тебя лишь добрые открытия,
В день участкового — спокойствия в событиях.
Желаю, пусть сбываются все планы,
Ведь для народа человек ты главный.

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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