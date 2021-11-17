Чувственные поздравительные открытки и очень восторженные поздравления на День участкового 17 ноября

Ненормированный график,
Множество чужих проблем...
Хочется послать все на фиг,
Стать слугой других систем.
Но участок не пускает —
На кого оставить всех?
Ведь преступность не зевает,
Если не найдет помех.
Участковые, как цапли,
Всех в болоте заклюют.
Не ошиблись вы ни капли,
Выбрав этот сложный путь.
Мы спим крепко, мы спокойны,
И не страшен нам испуг.
Обойдут нас даже войны,
Если много вас вокруг.
С Днем участкового приветствую тебя!
Пускай в работе будет все успешно,
Желаем чаще радовать себя
И не грустить, и не болеть, конечно.
Желаем мира, процветания, тепла,
В семье любовь пусть согревает.
Всех благ желаем для тебя
И с торжеством еще раз поздравляем!
Пока спокойно, хорошо
О них почти не вспоминаем
Зато когда к вам враг пришел
Дозвонимся — мы номер знаем!
Раз участковый на посту
А пост — порой десяток улиц
Все здесь стареют и растут
Он знает всех собак и куриц...
К нему приходят за советом
... он защитит от многих бед
Раз участковый — значит в этом
Уж он добьётся всех побед!
Стихи: Поздравок
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