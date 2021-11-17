Каким обрядом девушки приманивают 18 ноября хорошего и верного мужа

18 ноября Русская православная церковь отметит День Млечности. Эта светлая дата посвящена архиепископу Иону, а также мученикам Галактиону и Елистимии.
Это пора является важной не только для православных, но и просто для всех жителей России, поскольку в эти дни завершается сбор редьки. Наши предки обязательно посещали баню, а девушки гадали на возлюбленного. Кроме гаданий, они молились преподобному Ионе о любви. Считается, что такая мольба обязательно привлечет в жизнь незамужней женщины любимого мужчину. Однако для этого необходимо соблюдать ряд правил:
Категорически запрещено грезить, подвергаться соблазнам, вступать в конфликты и споры с родными, близкими и соседями. Важно держать свои ум и тело в гармонии и чистоте. Иначе молитва не будет услышана Небесами.
Также считается, что если 18 ноября девушка у окна заметит шумную компанию — муж будет богатым. Если же никто не проходил у окна, муж будет бедным.
В День Млечности принято готовить блюда из редьки, кушая с квашеной капустой. В целом это пора прекрасно подходит для того, чтобы заняться приготовлением заготовок на зиму.
По народным приметам, лежащие в День Млечности сугробы — к снежной зиме. Иней на веточках — к суровым морозам. Если снег лежит на земле неровно, в будущем году будет очень богатый урожай.