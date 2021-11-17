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Каким обрядом девушки приманивают 18 ноября хорошего и верного мужа

8:00:2011/17/2021
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Завтра верующие отметят День Млечности — праздник в честь Ионы, Галактиона и Елистимии.

В этот праздник каждая девушка может привлечь любовь в свою жизнь. Фото: Pxfuel.com
В этот праздник каждая девушка может привлечь любовь в свою жизнь. Фото: Pxfuel.com

18 ноября Русская православная церковь отметит День Млечности. Эта светлая дата посвящена архиепископу Иону, а также мученикам Галактиону и Елистимии.

Это пора является важной не только для православных, но и просто для всех жителей России, поскольку в эти дни завершается сбор редьки. Наши предки обязательно посещали баню, а девушки гадали на возлюбленного. Кроме гаданий, они молились преподобному Ионе о любви. Считается, что такая мольба обязательно привлечет в жизнь незамужней женщины любимого мужчину. Однако для этого необходимо соблюдать ряд правил:

Категорически запрещено грезить, подвергаться соблазнам, вступать в конфликты и споры с родными, близкими и соседями. Важно держать свои ум и тело в гармонии и чистоте. Иначе молитва не будет услышана Небесами.

Также считается, что если 18 ноября девушка у окна заметит шумную компанию — муж будет богатым. Если же никто не проходил у окна, муж будет бедным.

В День Млечности принято готовить блюда из редьки, кушая с квашеной капустой. В целом это пора прекрасно подходит для того, чтобы заняться приготовлением заготовок на зиму.

По народным приметам, лежащие в День Млечности сугробы — к снежной зиме. Иней на веточках — к суровым морозам. Если снег лежит на земле неровно, в будущем году будет очень богатый урожай.

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