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Всех студентов с праздником Международным днем студентов: ярчайшие и улетные открытки и стихи 17 ноября

1:15:4911/17/2021
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Международный день студентов — 17 ноября 1939 года — день международной солидарности студентов.

Международный день студентов

Поздравляем с Днем студента!
Ох, вот жизнь... Как кинолента!
Знаешь, в памяти твоей
Дней таких, таких друзей
Разве будет очень много?
А ведь вдаль летит дорога.
В эту пору наслаждайся,
Оптимистом будь, влюбляйся!
Круто очень веселись.
Радуйся ты, а не злись.
Умным будь, всему учись!

Международный день студентов

Быть студентом хорошо,
Пусть порой и нелегко.
Рефераты, семинары,
Книги, разные журналы.

Прочитай и запиши,
Заучи и «зазубри».
Сдай экзамен, сдай зачет
И контрольных сто работ.

Но, зато потом с друзьями
Ты гуляешь вечерами.
Дискотека, клуб, бильярд —
Ты везде побыть бы рад.

Жаль лишь денег не хватает
На все, что душа желает.
И опять нужно учиться,
Не халтурить, не лениться.

А диплом как защитить?
Как же до него дожить?

Ты терпи, студент, борись, И учись, учись, учись. Пусть тебе всегда везет, Пусть успех тебя найдет.

Международный день студентов

Сегодня праздник у студентов
И много радостных моментов.
Отметить весело желаю
С чем я тебя и поздравляю.

Ходить на пары и учиться,
А иногда и веселиться.
На семинарах отвечать,
На лекциях не засыпать.

Быть интересным, увлеченным,
Всегда в учебу завлеченным.
Разносторонне развиваться,
Всех своих целей добиваться.

Открытки: bonnycards.ru
Стихи: Поздравок

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