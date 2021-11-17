Всех студентов с праздником Международным днем студентов: ярчайшие и улетные открытки и стихи 17 ноября

Поздравляем с Днем студента!
Ох, вот жизнь... Как кинолента!
Знаешь, в памяти твоей
Дней таких, таких друзей
Разве будет очень много?
А ведь вдаль летит дорога.
В эту пору наслаждайся,
Оптимистом будь, влюбляйся!
Круто очень веселись.
Радуйся ты, а не злись.
Умным будь, всему учись!
Быть студентом хорошо,
Пусть порой и нелегко.
Рефераты, семинары,
Книги, разные журналы.
Прочитай и запиши,
Заучи и «зазубри».
Сдай экзамен, сдай зачет
И контрольных сто работ.
Но, зато потом с друзьями
Ты гуляешь вечерами.
Дискотека, клуб, бильярд —
Ты везде побыть бы рад.
Жаль лишь денег не хватает
На все, что душа желает.
И опять нужно учиться,
Не халтурить, не лениться.
А диплом как защитить?
Как же до него дожить?
Ты терпи, студент, борись, И учись, учись, учись. Пусть тебе всегда везет, Пусть успех тебя найдет.
Сегодня праздник у студентов
И много радостных моментов.
Отметить весело желаю
С чем я тебя и поздравляю.
Ходить на пары и учиться,
А иногда и веселиться.
На семинарах отвечать,
На лекциях не засыпать.
Быть интересным, увлеченным,
Всегда в учебу завлеченным.
Разносторонне развиваться,
Всех своих целей добиваться.
Открытки: bonnycards.ru
Стихи: Поздравок