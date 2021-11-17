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Категорические запреты на большой праздник Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных 21 ноября: и три обязательных дела

9:00:4411/17/2021
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Михаил занимает особое место среди всех ангелов. Именно поэтому праздник Небесных Сил бесплотных носит его имя.

Меч архангела Михаила символизирует защиту людского рода. Фото: Pxfuel.com
Меч архангела Михаила символизирует защиту людского рода. Фото: Pxfuel.com

21 ноября Русская православная церковь отмечает праздник Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Архангел Михаил является главнейшим среди ангелов — он носит важную роль военачальника Небесных сил. Именно архистратиг Михаил боролся с силами тьмы и одолел сатану. Благодаря этой великой победе его стали изображать с мечом. Этот меч — не просто оружие. Это самый настоящий символ защиты людского рода от нечистого.

В Михайлов день существуют важные дела, которые должен выполнить каждый верующий:

1. Принято молиться покровителю рода человеческого архангелу Михаилу. Считается, что мольба Михаилу способна не только защитить от бед, неудач и нечистых сил. С помощью молитвы можно спасти грешную душу. Для этого молиться нужно ровно в 00:00 ночи, когда архангел находится у геенны огненной.

2. Необходимо посетить церковь. Именно там особо эффективно обращаться не только к Михаилу, но и ко всем Небесным Силам бесплотных.

3. Не менее важно принимать гостей у себя в этот день. Для этого стоит подготовить пышный стол. Наши предки и вовсе устраивали самые настоящие гуляния в Михайлов день.

Чего нельзя делать 21 ноября?

В Михайлов день категорически запрещено мыть голову. Считается, что можно смыть ум раньше времени. Также архангел Михаил запрещает рубить дрова 21 ноября. Он может наказать человека за проступок.

Также нельзя отказывать людям в просьбах о помощи. Кроме этого, запрещено вступать в конфликты и спорить с окружающими.

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запретычто сделатьАрхангел Михаил
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