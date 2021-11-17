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Если черный кот дорогу перейдет: мурлычные картинки всем верящим в черного кота в День черной кошки 17 ноября

2:15:4011/17/2021
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Многие страны мира, например, Италия и Россия, отмечают международный день защиты черных котов – 17 ноября.

День черной кошки

В день черной кошки я желаю
Тебе приметы не бояться.
И с кошкой черной на дороге
Всегда без страха чтоб встречаться.
Чтобы любить ее, беречь
От людей злых и нехороших.
И кошка черная к тебе
Неравнодушна будет тоже.
Желаю счастья, долгих лет,
Удачу кошка пусть приносит,
А ангел твой у Бога пусть
Для тебя милости попросит.

День черной кошки

В день черной кошки пожеланья:
Котов сих нужно защищать.
И если на пути ты встретишь,
То никогда не обижать!
Пускай тебе везет в дороге,
Пускай легко будет идти,
А кошка черная успехом
Пусть станет на твоем пути!
Желаю горя не бояться,
Проблемы все уметь решать,
В добре желаю я купаться
И добро это умножать!

День черной кошки

В день защиты черных котов
Прими мои ты пожелания:
Чтобы в душе была любовь,
И не было чтоб в ней страдания!
Чтоб кошки черные к тебе
Всегда лезли на руки,
И помогали чтоб в судьбе,
Спасали чтоб от скуки!
Им в миску молочка налей
И угости сосиской.
Пусть тебе счастье принесет
Однажды эта киска!

Открытки: Pixabay
Стихи: zedra.ru

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