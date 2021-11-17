Матрены зимние: почему обязательно 22 ноября отдать свои ненужные вещи нуждающимся. Приметы праздника

22 ноября Русской православной церковью будет отмечен праздник в честь Святой Матроны — Матрена Зимняя. Этот день является важным для всех православных.
Матрона жила в Константинополе. Она ушла от мирской жизни и семьи, чтобы посвятить себя службе Господу Богу. Для этого ей даже пришлось притвориться мужчиной, чтобы служить в монастыре. Позже в Константинополе она основала женский монастырь.
Считается, что молитва святой является целительной. В 1999 году она была канонизирована. До сих пор тропа к месту ее захоронения не зарастает. Ей молятся все нуждающиеся.
22 ноября принято отдавать ненужные вещи нуждающимся. Это стало важной традицией Матроны Зимней. Холода уже совсем близки, но не всем повезло так, как нам. Кто-то не может приобрести теплую одежду и может замерзнуть. Именно поэтому каждый православный верующий должен помочь ближнему своему в нелегкий час.
В день святой существует ряд примет:
Если на деревьях будет замечен иней, зима будет холодной, а морозы придут уже через пару дней. Если же пойдет дождь — зима будет теплой, а в следующем году придет небывалый урожай пшеницы.
Также если утки останутся в водоеме, осеннее тепло продержится еще какое-то время.
Кроме этого, считается, что дети, рожденные в этот день, будут обладать редкими способностями и талантами. В этот день родились Виктор Пелевин, Мадс Миккельсен, а также Скарлетт Йоханссон.