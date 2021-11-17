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Очень неблагоприятные дни для стрижки, наращивания ногтей и маникюра в конце ноября и декабре 2021 года по лунному календарю

12:00:1511/17/2021
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Если выбрать неудачный день, согласно лунному календарю, результат может вас расстроить.

От расположения Луны может зависеть результат процедур красоты. Фото: Pxfuel.com
От расположения Луны может зависеть результат процедур красоты. Фото: Pxfuel.com

Каждый человек хочет быть еще красивее. Это помогает быть более уверенным в себе. Иногда красота требует посещения салонов красоты и тщательного домашнего ухода за собой. Однако не всегда процедуры приносят хороший результат. Бывают дни, когда заниматься уходом за собой нельзя.

Благоприятные и неблагоприятные дни посещения процедур красоты в 2021 году:

В ноябре к неудачным дням относятся 5 и 19 числа. Результат в эти даты будет негативный. К благоприятным же суткам относятся 17 ноября, а также период с 22 по 28 числа.

В декабре отрицательных дней тоже два — 4 и 19 числа. Благоприятных, напротив, много. Заняться собой лучше всего 2, 3, 6, 7, 9, 11, 16, 17, а также с 20 по 30 числа.

Даты, которые не вошли в списки, являются нейтральными. Влияние Луны в них крайне низкое, поэтому бояться их не стоит. Все будет зависеть от умений мастера. Если вы уверены в нем, то можете смело записываться на процедуру. Если же вы у него впервые, лучше дождаться благоприятного периода.

Отметим, что лунный календарь способен помогать не только в повседневных делах, но и в мистических вопросах. Каждый желающий может провести ритуал, обряд или заговоров, прислушиваясь к советам лунного календаря. Однако существуют и универсальные дни для проведения ритуалов — полнолуние и новолуние. Ближайший период полной Луны состоится уже совсем скоро — 19 ноября.

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