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Сильный ритуал на привлечение денег и удачи в частичное лунное затмение 19 ноября 2021 года

2:00:1811/17/2021
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Предстоящее полнолуние будет предпоследним в 2021 году.

Приближающееся полнолуние будет предпоследним в этом году. Фото: Pxfuel.com
Приближающееся полнолуние будет предпоследним в этом году. Фото: Pxfuel.com

19 ноября состоится предпоследнее полнолуние 2021 года. Это делает его крайне важным и особенным астрологическим событием. Но еще более редким оно становится из-за затмения, которое также начнется 19 числа. Это время идеально подходит для проведения всевозможных мистических и ритуалов, обрядов и заговоров.

Ритуал на денежное обогащение:

Для его проведения понадобятся два магнитика. Необходимо дождаться полночи и положить по одному магнитику в карманы вашей одежды. Эту одежду необходимо как можно чаще носить в течение следующего месяца. Считается, что они притянут в вам дом деньги.

Ритуал на привлечение удачи и благополучия в дом:

Для этого ритуала нужны свечи и красные нити. Необходимо обмотать каждую оконную и дверную ручки нитью и зажечь рядом свечу. Ровно в 00:00 необходимо открыть окна и двери и продержать все в таком состоянии 10-15 минут. Все неблагополучие, беды и несчастия покинут ваш дом и освободят его для удачи и благополучия. Тушить свечи нельзя. Они должны потухнуть сами.

Добавим, что с 19 ноября по 4 декабря длится коридор затмений, который также дает возможность на проведение простых ритуалов.

Отметим, что расположение Луны влияет не только на эффективность проведения мистических ритуалов. С помощью благоприятной энергетики Луны каждый желающий может воспользоваться ей в своих интересах. Это касается любого дела: от уборки дома и работы на огороде до приготовления квашеной капусты и похода в салон красоты.

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полнолуниеритуалыноябрь 2021
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