Тесть Александра Кокорина напал на бизнесмена, купившего участок по соседству в Подмосковье

Тесть известного футболиста Александра Кокорина инициировал конфликт с главой крупной IT- компании Львом Матвеевым в Подмосковье.
Инцидент произошел в коттеджном посёлке "Никологорское". Глава крупной компании подъехал к купленному участку в поселке на своем автомобиле Mersedes. Через несколько минут его нагнал на Genesis недовольный Руслан Валитов, известный как тесть Александра Кокорина. Претензия мужчины заключалась в том, что, по его мнению, сосед превысил скорость. За обвинениям последовали аргументы в виде драки, угроз и оскорблений.
Пострадал автомобиль — на нем остались вмятина и сломанное зеркало. По мнению Матвеева, тесть футболиста находился под воздействием наркотиков.
Местные жители говорит, что Валитов часто проявляет агрессию, недавно от него досталось рабочим, на которых тот напал с арматурой в руках.
Бизнесмен обратился в правоохранительные органы, в полиции проводят проверку случившегося, сообщает Mash.