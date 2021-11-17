Китайский гороскоп на 2022 год для каждого знака по году рождения

Китайский зодиакальный цикл повторяется каждые 60 лет. В течение этого времени существует пять периодов, и каждый состоит из двенадцати лет. Каждый год связан с одним животным зодиака, которые повторяются в определенном порядке.
Каждый знак сочетается с изначальной стихией: Металлом, Водой, Деревом, Огнем и Землей. Каждый элемент обладает и положительными, и отрицательными качествами.
Китайский гороскоп на весь 2022 год будет на позитивном энергетическом уровне, поскольку он символизирует связанность событий, спонтанность и новизну.
Год Крысы2022 год также даст вам счастье в любви, и одинокие Крысы встретят интересных людей, и они захотят внести изменения в своей жизни.
Во второй половине года Крысы будут увлечены духовным и личностным развитием.
Год БыкаВ 2022 году следует, чтобы вы защищали свою частную жизнь от третьих лиц, и не рассказывали секреты и надежды кому-то, кого вы плохо знаете, даже друзьям.
В экономическом плане не будет новых притоков и роста в карьере, но следует ненужных трат и неприятных сюрпризов.
Год ТиграАстрологический прогноз сообщает, что 2022 – хорошее время для Тигра. Теперь у него много энергии, поэтому большинство вещей, которые его интересуют, будут решены так, чтобы Тигр был чрезвычайно доволен.
Год КроликаЕсли вы не будете навязывать партнеру свои взгляды, то гармония восстановится; иначе ваши отношения будут напряженными в течение 2022 года Тигра. Если вы объединитесь с партнером – во всех отношениях – станут крепче, чем когда-либо.
Год Дракона2022 год станет для Дракона совершенно необычным. Может случиться почти все что угодно. Хотя Драконы могут добиться многих успеха, но они потерпят много поражений.
Год ЗмеиЗмеи станут терпимыми и сумеют противостоять невзгодам. Эти знаки будут смелыми и, таким образом, выйдут за пределы своей зоны комфорта.
В любви им тоже не будет на что жаловаться, поскольку вновь встреченные люди, окажутся самыми подходящими партнерами для требовательной Змеи.
Год ЛошадиПрогноз для Лошади достаточно добрый и позитивный. Однако им нужно уяснить одну вещь: необходимо упорно трудиться, чтобы добиваться успехов.
Если они станут выполнять свои обязанности, они, безусловно, будут довольны достигнутыми результатами. Лошадь не заскучает в следующем году.
Год КозлаЕсли до сих пор вы чувствовали себя несчастным или одиноким, это изменится. У вас возникнет дружеская привязанность, и родится любовь, которая, вероятно, приведет к чему-то большему. В 2022 году Козы насладятся счастьем.
Год ОбезьяныВ летнее время Обезьяна может рассчитывать на большое процветание. В каждой области деятельности случится такое, что принесет Обезьяне огромное удовлетворение. Одно можно сказать наверняка: это год проявлений.
Год ПетухаВ 2022 году Петухов высоко оценит общественность. Этот знак зодиака обладает большим потенциалом, хорошо трудится, и проявляет себя в отношениях.
2022 год принесет вам больше любви – влюбленность и ощущения, или поощрение и пробуждение привязанности в имеющихся аспектах.
Год СобакиТот, кого вы встретите в первой половине 2022 года, будет много значить для вас в будущем. У вас появится шанс показать свои таланты и произвести впечатление на окружение. Все будет отлично.
Год СвиньиС финансовой стороны, у них хороший год. Ожидайте увеличения финансирования во второй половине 2022 года. Экономия – хорошая идея-вы увеличите свои сбережения и у вас будет достаточно денег для незапланированных расходов и внезапных инвестиций.
И на эмоциональном уровне все будет так, как вам хотелось бы.