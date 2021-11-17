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Китайский гороскоп на 2022 год для каждого знака по году рождения

5:00:1611/17/2021,София Мальцева
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Китайский гороскоп на весь 2022 год будет на позитивном энергетическом уровне, поскольку он символизирует связанность событий, спонтанность и новизну.

Большинство вещей, которые его интересуют, будут решены так, чтобы Тигр был чрезвычайно доволен.Фото: Pixabay.com

Китайский зодиакальный цикл повторяется каждые 60 лет. В течение этого времени существует пять периодов, и каждый состоит из двенадцати лет. Каждый год связан с одним животным зодиака, которые повторяются в определенном порядке.

Каждый знак сочетается с изначальной стихией: Металлом, Водой, Деревом, Огнем и Землей. Каждый элемент обладает и положительными, и отрицательными качествами.

Китайский гороскоп на весь 2022 год будет на позитивном энергетическом уровне, поскольку он символизирует связанность событий, спонтанность и новизну.

Год Крысы

2022 год также даст вам счастье в любви, и одинокие Крысы встретят интересных людей, и они захотят внести изменения в своей жизни.

Во второй половине года Крысы будут увлечены духовным и личностным развитием.

Год Быка

В 2022 году следует, чтобы вы защищали свою частную жизнь от третьих лиц, и не рассказывали секреты и надежды кому-то, кого вы плохо знаете, даже друзьям.
В экономическом плане не будет новых притоков и роста в карьере, но следует ненужных трат и неприятных сюрпризов.

Год Тигра

Астрологический прогноз сообщает, что 2022 – хорошее время для Тигра. Теперь у него много энергии, поэтому большинство вещей, которые его интересуют, будут решены так, чтобы Тигр был чрезвычайно доволен.

Год Кролика

Если вы не будете навязывать партнеру свои взгляды, то гармония восстановится; иначе ваши отношения будут напряженными в течение 2022 года Тигра. Если вы объединитесь с партнером – во всех отношениях – станут крепче, чем когда-либо.

Год Дракона

2022 год станет для Дракона совершенно необычным. Может случиться почти все что угодно. Хотя Драконы могут добиться многих успеха, но они потерпят много поражений.

Год Змеи

Змеи станут терпимыми и сумеют противостоять невзгодам. Эти знаки будут смелыми и, таким образом, выйдут за пределы своей зоны комфорта.

В любви им тоже не будет на что жаловаться, поскольку вновь встреченные люди, окажутся самыми подходящими партнерами для требовательной Змеи.

Год Лошади

Прогноз для Лошади достаточно добрый и позитивный. Однако им нужно уяснить одну вещь: необходимо упорно трудиться, чтобы добиваться успехов.

Если они станут выполнять свои обязанности, они, безусловно, будут довольны достигнутыми результатами. Лошадь не заскучает в следующем году.

Год Козла

Если до сих пор вы чувствовали себя несчастным или одиноким, это изменится. У вас возникнет дружеская привязанность, и родится любовь, которая, вероятно, приведет к чему-то большему. В 2022 году Козы насладятся счастьем.

Год Обезьяны

В летнее время Обезьяна может рассчитывать на большое процветание. В каждой области деятельности случится такое, что принесет Обезьяне огромное удовлетворение. Одно можно сказать наверняка: это год проявлений.

Год Петуха

В 2022 году Петухов высоко оценит общественность. Этот знак зодиака обладает большим потенциалом, хорошо трудится, и проявляет себя в отношениях.

2022 год принесет вам больше любви – влюбленность и ощущения, или поощрение и пробуждение привязанности в имеющихся аспектах.

Год Собаки

Тот, кого вы встретите в первой половине 2022 года, будет много значить для вас в будущем. У вас появится шанс показать свои таланты и произвести впечатление на окружение. Все будет отлично.

Год Свиньи

С финансовой стороны, у них хороший год. Ожидайте увеличения финансирования во второй половине 2022 года. Экономия – хорошая идея-вы увеличите свои сбережения и у вас будет достаточно денег для незапланированных расходов и внезапных инвестиций.
И на эмоциональном уровне все будет так, как вам хотелось бы.

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астрологяКитайский гороскоппрогноз на год
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