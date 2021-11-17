2022 – год Тигра: самые важные цвета в одежде, интерьере, маникюре, обуви, какого цвета окрасить волосы и в какую бумагу завернуть подарки

До Нового года остается 45 дней, ровно полтора месяца. Совсем скоро россияне встретят то самое новогоднее настроение, украшенный город, подарки и покровителя следующего 2022 года. На замену Быку прискачет Тигр. Это горделивое, целеустремленное и своенравное животное потребует больших усилий, чтобы одарить человека счастьем в грядущем году. Начать завоевывать доверие Тигра лучше всего в новогоднюю ночь, ведь как вы ее проведете, так и пройдет следующий год.
К счастью, Тигр окажется Водяным. Это слегка снижет требования к человечеству, однако не сделает все значительно проще. Стоит сразу же учесть самое главное — Водяной Тигр любит все естественное, натуральное и приближенное к природе. Поэтому в первую очередь стоит поговорить об одежде. Одеваться необходимо в натуральные материалы. О синтетике стоит забывать в приближающуюся новогоднюю ночь. В качестве цветов для своего наряда лучше выбирать нечто нейтральное. Но Тигр одобряет синий, красный и желтый цвета. Но наиболее приемлемыми вариантами все же является черный, серый, белый и тигриный окрас. Если у вас есть малыш, вы можете нарядить его, как опасного хищника: в виде пантеры, леопарда, льва или тигра. Покровитель 2022 года точно оценит такой подход.
Аналогичные требования касаются и обуви и маникюра — никаких ядовитых оттенков и натуральные компоненты. Но что касается волос? Стоит ли их красить? К сожалению, лучше отказаться от такой идеи перед Новым годом. Естество требует родного цвета волос или крайне приближенного. Именно по этой причине макияж в новогоднюю ночь должен быть легким или вовсе отсутствовать.
Как украсить свой дом в этот Новый год?
Все просто и одинаково: натурально. Необходимо взять настоящую елочку, деревянные, стеклянные или бумажные фигурки и украшения. На самом деле, из бумаги можно сделать много интересных форм: зверят, снежинки, Деда Мороза и другие известные символы грядущего праздника. Также дом можно украсить ароматическими свечами с натуральными компонентами. Завернуть подарки можно как в обычную бумагу, так и для надежности в цветной картон. Это не сильно выбивается из естественной атмосферы Тигра, поскольку картон является плотной бумагой.