28 ноября – первый день Рождественского поста-2021: что едят православные в 40-дневный пост. Календарь питания

28 ноября для православных христиан начнется шестинедельный рождественский пост, предшествующий самому радостному христианскому празднику – Рождеству Христову 7 января. Это своего рода подготовка к празднику, которая завершается на само торжество. Верующий становится ближе к тайне исповеди, покаяния и причастия в конце шестинедельного поста.
Считается, что пост – это основа христианской веры и первая необходимость при спасении. Пост очень важен для духовной жизни христиан, чтобы достичь полного спасения.
В период поста, необходимо помнить, что важно не только ограничивать себя в каких-то продуктах, но ограничивать себя в плохих поступках, мыслях, а также постараться много молиться.
В период Рождественского поста можно употреблять растительное масло во все дни, кроме среды и пятницы. Рыбу и вино разрешаются в субботу, воскресенье, и в святые праздники:
Сретение Пресвятой Богородицы, День Святого Николая, святого Игнатия Богоносца.
Последняя неделя перед Рождеством является самой строгой – запрещена рыба и жир, а также с пищей, приготовленной только на воде.
В запрещенные продукты входят мясо, яйца и молочные продукты во время поста. Традиционно христиане начинают трапезу после появления первой звезды на небе в канун Рождества.
В течение сорока дней религиозные люди стараются духовно очистить свои души и проводить больше времени в молитвах, пытаясь простить все обиды и исправить свои ошибки. Рождественский пост - это также время для совершения добрых дел.