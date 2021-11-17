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В Казани 11 студентов отравились метанолом на вечеринке в частном доме

2:20:2411/17/2021
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Паленый алкоголь был куплен у неизвестного лица.

Студенты находятся в тяжелом состоянии после отравления алкоголем. Фото: Pixabay.com

В Казани госпитализировали 11 молодых людей 1999-2003 годов рождения. У них диагностировано отравление метанолом. Медики оценивают состояния пациентов, как тяжелой и средней тяжести. Предварительно известно, что все пострадавшие пили вещества, не предназначенные для внутреннего употребления, но используемые, как алкоголь. Сообщается, что жидкость была куплена у неизвестного лица.

Сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по факту о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Сейчас сотрудники МВД и прокуратуры проводят проверку по факту массового отравления. Известно, что молодые люди употребляли алкоголь 15 ноября в частном доме в поселке Салмачи в Казани.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Новосибирской области в массовом ДТП скончался один человек и пострадали еще трое. В аварии столкнулись два грузовых и один легковой автомобили.

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