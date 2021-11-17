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Почему люди заражаются коронавирусом от собак, кошек и свиней: по каким признакам понять, что у домашнего животного ковид и как лечить

2:18:3811/17/2021,Ирина Новая
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В 2017 году на Гаити одна из вариаций вируса стала причиной недомогания с лихорадкой и усталостью у пациента.

Материалом для изучения стали прецеденты передачи коронавируса человеку от свиней и собак. Фото: Pixabay

Одна из версий появления нового коронавируса связана с переходом возбудителя заболевания от животных к людям. На этот факт намекают вспышки респираторных синдромов у млекопитающих, замеченные учёными в 2002 и 2012 году. Их причиной стали формы коронавируса, напоминающие современный SARS-CoV-2.

Сейчас владельцы домашних животных всё чаще задаются вопросом – не заразится ли их любимец коронавирусом и не станет ли причиной инфекции в семье? Однозначного ответа пока нет, но ясность вносят свежие результаты исследований из Университета Флориды.

Механизм эволюции

Материалом для изучения стали прецеденты передачи коронавируса человеку от свиней и собак. В 2017 году на Гаити одна из вариаций вируса стала причиной недомогания с лихорадкой и усталостью у пациента. Позже несколько человек из Малайзии обнаружили у себя признаки пневмонии после контакта с заражёнными животными. Правда, от человека к человеку «предки» SARS-CoV-2 уже не передавались.

Один из авторов исследования, доктор медицины Гленн Моррис, предполагает, что подобное перемещение вируса – нормальный эволюционный процесс. Так возбудитель болезни ищет наиболее удобный организм для дальнейшего размножения. В случае с коронавирусом, заражение человека напрямую оказалось «тупиком».

Страх заразиться от домашнего животного оказался научно не обоснован. Другое дело – инфицировать питомца вполне реально. Об этом говорит раннее исследование китайских учёных. Из 102 кошек 15 оказались переболевшими SARS-CoV-2, судя по наличию антител.

Настораживающие признаки

Владелец кошки может подхватить от неё коронавирус только технически. Например, если во время прогулки на животное чихнул заражённый, а затем она потёрлась о лицо хозяина.

Специалисты подведомственного Россельхознадзору центра охраны здоровья животных заявляли в июне, что заразиться коронавирусом могут и собаки, и кошки. Первые обычно преодолевают болезнь без симптомов благодаря плохой репликации SARS-CoV-2 в их организме.

Рецепторный белок ACE2 у кошек похож на человеческий. Поэтому, по словам бельгийского вирусолога Стивена Ван Гухта, мохнатые пациенты страдают от аналогичных респираторных проявлений – кашля и чихания. Может появиться течение слизи из носа и глаз. В отдельных случаях вирус вызывает у кошки рвоту и диарею.

Оказание помощи

Подтвердить коронавирус у животного без специально адаптированного ПЦР-теста невозможно. Назначить корректное лечение поможет ветеринар. Обычно оно симптоматическое, а с вирусом организм животного справляется самостоятельно. Наблюдения показали, что выздоровление у кошек наступает в течение 7-9 дней.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шевляков считает, что владельцем кошек не стоит волноваться – коронавирусы давно живут бок о бок с животными, не приводя к сокращению и вымиранию вида.

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домашние животныекоронавирусCOVID-19
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