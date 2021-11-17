Коронавирус и возраст: люди какого возраста подвержены ковиду в большей степени в четвертую волну коронавируса, почему серьезно болеют дети и пожилые

Уязвимость людей к новому коронавирусу индивидуальна. Одни переносят болезнь легко, даже не замечая её проявлений. Другие месяцами страдают от последствий и поражений. С заражением ситуация похожа – одни инфицируются после посещения магазина, другим не страшен и переполненный автобус.
Медики говорят о разнообразных факторах риска, по-разному скомбинированных у пациентов. Возраст – один из определяющих моментов. Дополнительные заболевания усиливают возможность подхватить коронавирус в разы. Особо уязвимыми к инфекции были и остаются люди без иммунитета, созданного прививкой или выздоровлением.
Старшее поколениеПожилых людей чаще других отправляют работать удалённо, чтобы защитить от коронавируса. Объяснение этому обычно дают в изношенности систем организма. Больше конкретики получили недавно американские исследователи из университета Брауна.
Учёные задались вопросом, почему после 60-ти растёт риск заражения, госпитализации и гибели от коронавируса. Ответ нашли в хитиназоподобном белке 3, похожем на фермент хитиназа-1. Его молекулы находятся в кровотоке. Их количество увеличивается при болезнях, сопровождаемых хроническими воспалениями. Среди них астма, эмфизема и ХОБЛ повышают риск осложнений при коронавирусе.
Хитиназоподобный белок 3 также растёт при старении. По утверждению исследователей, чем его больше – тем организм ближе к естественной гибели.
Избыток хитиназоподобного белка 3 стимулирует выработку рецептора ACE2 – «любимой мишени» коронавируса. Штамм «Дельта» плотно связывается с ACE2, что серьёзно мешает лечению пациента, особенно пожилого.
Молодость – не спасениеОт «Дельты» стали часто страдать люди младше 30 лет. Медики объясняют это частыми контактами молодёжи между собой. Учитывая возросшую в разы заразность новых штаммов, рост заболеваемости неудивителен.
Попасть в реанимацию может даже молодой и сильный пациент. Согласно опубликованному в «Science Translational Medicine» исследованию международной команды, причина в генах. Как только в организме активируется ген ADAM9 – коронавирус переходит в тяжелейшую форму, независимо от возраста.
Дети в опасностиПатогенность «Дельты» столкнула медиков с необходимостью всё чаще госпитализировать детей, появились случаи гибели. Раньше считалось, что ранние штаммы «щадили» младшее поколение, но это не совсем верно.
Команда учёных из США после длительного изучения выяснила, что дети всегда заражались коронавирусом наравне со взрослыми. Зато болезнь проходила бессимптомно более, чем в половине случаев. «Дельта» ведёт себя в детском организме более жестоко, поражая органы и рискуя вызвать синдром мультисистемного воспаления.