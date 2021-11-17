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Число отравившихся метанолом студентов в Казани выросло до 13-и человек

2:52:4511/17/2021
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Молодые люди употребляли водку со вкусом ириски.

Одна из пострадавших в Казани находится в крайне тяжелом состоянии. Фото: Pixabay.com

В Казани число отравившихся метанолом после употребления суррогатного алкоголя выросло до 13-и человек. Об этом заявил главный токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина. Ранее сообщалось о госпитализации 11-и молодых людей 1999-2003 годов рождения.

– Сейчас отравление было выявлено у 13-и человек, 10 из них находятся в состоянии средней степени тяжести, еще трое находятся в тяжелом состоянии, – сообщили Насибуллина.

Также специалист заявляет, что одна из пациенток, которая поступила в отделение больницы самой первой: во вторник в 05:40, находится в крайне тяжелом состоянии. По словам эксперта, если пациент не реабилитировался в первые 48-72 часа, то делать прогнозы о дальнейшем состоянии пострадавшего очень сложно.

У каждого из пострадавших в крови был обнаружен метиловый спирт. Известно, что молодые люди отмечали день рождения друга, где и употребили некачественный алкоголь. Также известно, что они употребляли водку зеленого цвета со вкусом ириски. Вещество было продано молодым людям в пятилитровой бутылке.

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алкогольпострадавшиеотравление
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