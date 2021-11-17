Чтение Таро с одной картой на 17 ноября 2021 года для всех знаков зодиака

Ваше чтение Таро с одной картой для всех знаков зодиака здесь в среду, 17 ноября 2021 года, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.
Нам нужно более вдумчиво взглянуть на свою жизнь, особенно сейчас, когда год почти закончился.
Жизнь - это путешествие, и всегда есть что подумать, пишет Your Tango.
Что принесет вашему знаку зодиака чтение одной карты Таро в среду?
Что готовит для вас ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака во вторник, 16 ноября 2021 года
Овен (21 марта - 19 апреля)Карта Таро: Тройка Мечей
Креативный блок может стать настоящим неудобством, если не справиться быстро, Овен. Настоящий вопрос в том, держите ли вы злобу на кого-то или нет. В порядке ли прощение?
Дело не в том, что вы позволяете человеку избежать наказания за его проступки, когда вы списываете со счетов эту проблему. Вы говорите о том, что готовы стереть все до корки и избавиться от дальнейшего негатива.
Телец (20 апреля - 20 мая)Карта Таро: Звезда
Пришло время серьезно отнестись к тому, чего вы хотите от жизни. У вас так много вещей, на которых вам нужно сосредоточиться прямо сейчас, и одна из них - это быть взрослым, на которого вы можете положиться.
Дни беспомощной свободы прошли. Доверяйте вселенной, чтобы направлять вас, но также делайте свою работу.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Карта Таро: Десятка Кубков
Лучший выбор. Вы получаете много отзывов и хороших советов от друзей, которые видят и понимают, что вы человек, который старается больше, чем нужно, по всем правильным причинам.
Ваша щедрость может казаться подавленной прямо сейчас, но иногда лучше сдерживать шлюзы своей любви, даже если это только сейчас.
Рак (21 июня - 22 июля)Карта Таро: Тройка Пентаклей
У вас есть любовь и поддержка, в которых вы нуждаетесь в жизни, и будет ли для вас какая-то разница, если вы подумаете, что вас сильно поддерживают? Ты.
Вы можете верить в коллективную энергию друзей и семьи. Никто не позволит вам упасть, пока вас не поймают.
Лев (23 июля - 22 августа)Карта Таро: Правосудие, перевернутое
Вы не всегда можете бороться с таким количеством купороса. Вы должны столкнуться с битвами, но есть миллион способов выиграть войну против того, кто, по вашему мнению, пытается вас достать.
Всегда в первую очередь заявляйте о своем душевном спокойствии, так как это самое лучшее, что вам нужно.
Дева (23 августа - 22 сентября)Карта Таро: Король Жезлов
Когда вы сталкиваетесь с большим количеством конфликтов со стороны других, это возможность для вас укрепить свой характер и увидеть, как это здорово отпустить то, что вы не можете контролировать, и сосредоточиться на том, что вы можете изменить.
Вы можете действовать, Дева, даже если это всего лишь детские шаги, они очень важны в общем плане вещей.
Весы (23 сентября - 22 октября)Карта Таро: Семерка Кубков, перевернутая
Когда все остается неизменным, это признак того, что вы не растете. Да, приятно жить предсказуемой жизнью, но в то же время вашему разуму нужно пространство для роста.
Испытай себя. Сделайте то, чего никогда не делали. Начните заниматься повседневными делами, которые вас немного пугают и подталкивают к тому, чтобы стать сильнее, умнее и смелее.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Карта Таро: Волшебник, перевернутый
Ваши действия имеют последствия. Вы готовы к тому, что они есть? Ваши слова, разговор с самим собой и то, как вы думаете и действуете, - это небольшие намерения, которые посылают энергию в мир.
К вам возвращается не что иное, как то, кем вы являетесь изнутри.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Карта Таро: Семерка Жезлов, перевернутая
Бремя жизни тяжелое, но вы можете высвободить эту негативную энергию и решить, что, что бы ни случилось с этого момента, вы будете довольны и счастливы.
Вы творец своей судьбы и тот, кто ее определяет. Не позволяйте мелочам попадать вам под кожу, чтобы подорвать ваше мастерство и богатство внутренней силы.
Козерог (22 декабря - 19 января)Карта Таро: Семерка Пентаклей, перевернутая
Вы проделали тяжелую, тяжелую работу по построению той жизни, которую хотели, и теперь вы видите, что вам нужно сделать еще больше. На кону ваше счастье, и вам предстоит нелегкий путь.
Однако, столкнувшись со страхом и гневом, вы обнаружите, что это всего лишь небольшая ступенька на пути к гораздо большему, чем вы когда-либо мечтали. Это только начало.
Водолей (20 января - 18 февраля)Карта Таро: Мир
Все не так, как кажется, и ясно видеть, что вы должны быть открыты и готовы ко всему, что встречается на вашем пути.
Мир всегда вращается и меняется. Вы должны быть готовы проявлять гибкость и принимать решения по мере их поступления.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Карта Таро: Рыцарь Мечей, перевернутая
Пора отказаться от импульсивной и беспокойной натуры, Рыбы. Вы так готовы сразиться с миром, но что, если вам нужно немного сбавить обороты и расслабиться.