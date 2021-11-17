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В Бердске работники "Колорлона" и пассажиры в ливень и снегопад ждут автобус №6 на трассе Р-256 около ТЦ

5:23:3111/17/2021,Алина Бурова
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Бердчане заявили о требовании остановки возле гипермаркета. Особенно остро проблема касается работников «Колорлона».

Бердчане рассказали о проблемах, которые они испытывают с общественным транспортом около крупного гипермаркета Бердска. Фото: «Курьер.Среда»

В Бердске пассажиры общественного транспорта заявили о трудностях с муниципальным автобусом №6.

Как рассказал «Курьер.Среда» Андрей Макаров, уехать от магазина «Колорлон» весьма затруднительно.

- Я проживаю в посёлке «Вега» и в данный момент без машины. Приходится добираться на работу в «Колорлон» на автобусе. Автобус едет по трассе и только если люди выходят, то автобус заезжает к магазину. Я, как и любой другой пассажир, не знаю, где ждать автобус. Нам приходится стоять на трассе в любую погоду. Неужели так трудно сделать, чтобы автобус №6 заезжал к «Колорлону» всегда? Ни у одного меня проблема уехать от «Колорлона» на Вегу, - высказался житель Бердска Андрей.

Отметим, что автобус №6 следует по маршруту согласно утвержденной схеме движения.

Директор ПАТП Бердска Елена Бороздина прокомментировала  «Курьер.Среда», что у маршрута №6  предусмотрена остановка по у магазина «Колорлон» только по требованию.

- Для пассажиров небезопасно регулярно туда заезжать, так как сразу выезд на федеральную трассу. Есть пассажиры, которые на обратном направлении в грубой форме требуют от водителя остановиться в районе торгового дома «Иваново», то есть по сути тоже на федеральной трассе. Этого мы никак сделать не можем. Остановки в обратном направлении нет вообще,- сообщила Елена Бороздина.

Также стало известно, что на сегодняшний день около «Колорлона» отсутствует оборудованная площадка для автобусов. Водители муниципального транспорта вынуждены заезжать на парковку, что доставляет значительные неудобства.

В транспортном отделе Бердска, подтвердили остановку автобуса №6 у магазина «Колорлон» по требованию. По всем вопросам начальник транспортного отдела Бердска Надежда Нятина посоветовала пассажирам обращаться по телефону: +7 (38341)20097.

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