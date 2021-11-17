В Бердске работники "Колорлона" и пассажиры в ливень и снегопад ждут автобус №6 на трассе Р-256 около ТЦ

В Бердске пассажиры общественного транспорта заявили о трудностях с муниципальным автобусом №6.
Как рассказал «Курьер.Среда» Андрей Макаров, уехать от магазина «Колорлон» весьма затруднительно.
- Я проживаю в посёлке «Вега» и в данный момент без машины. Приходится добираться на работу в «Колорлон» на автобусе. Автобус едет по трассе и только если люди выходят, то автобус заезжает к магазину. Я, как и любой другой пассажир, не знаю, где ждать автобус. Нам приходится стоять на трассе в любую погоду. Неужели так трудно сделать, чтобы автобус №6 заезжал к «Колорлону» всегда? Ни у одного меня проблема уехать от «Колорлона» на Вегу, - высказался житель Бердска Андрей.
Отметим, что автобус №6 следует по маршруту согласно утвержденной схеме движения.
Директор ПАТП Бердска Елена Бороздина прокомментировала «Курьер.Среда», что у маршрута №6 предусмотрена остановка по у магазина «Колорлон» только по требованию.
- Для пассажиров небезопасно регулярно туда заезжать, так как сразу выезд на федеральную трассу. Есть пассажиры, которые на обратном направлении в грубой форме требуют от водителя остановиться в районе торгового дома «Иваново», то есть по сути тоже на федеральной трассе. Этого мы никак сделать не можем. Остановки в обратном направлении нет вообще,- сообщила Елена Бороздина.
Также стало известно, что на сегодняшний день около «Колорлона» отсутствует оборудованная площадка для автобусов. Водители муниципального транспорта вынуждены заезжать на парковку, что доставляет значительные неудобства.
В транспортном отделе Бердска, подтвердили остановку автобуса №6 у магазина «Колорлон» по требованию. По всем вопросам начальник транспортного отдела Бердска Надежда Нятина посоветовала пассажирам обращаться по телефону: +7 (38341)20097.