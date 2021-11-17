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Балерина Большого театра Марина Гомес экстренно госпитализирована после попытки суицида

3:35:5011/17/2021
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Уроженка Бразилии пошла на такой шаг после ссоры с возлюбленным.

В Москве госпитализирована артистка Большого театра. Фото: Pixabay.com

В Москве балерина Большого театра Мариана Гомес пыталась совершить суицид. Женщину госпитализировали врачи. Известно, 34-летнюю женщину нашли в квартире в Леонтьевском переулке. По предварительным данным, причиной такого поступка могла стать ссора с возлюбленным. Сейчас врачи наблюдают за состоянием пострадавшей, ее жизни ничего не угрожает.

Мариана Гомес родом из Бразильского города Белу-Оризонти. Она стала первой Бразильской артисткой, которую приняли в труппу Большого театра. Это произошло в 2006 году. А через семь лет она закончила институт Русского Театра по направлению «педагог-балетмейстер», по специальности «педагогика балета». Гомес принимала участие в таких спектаклях, как «Симфония псалмов», «Зимняя сказка», «Баядерка», «Щелкунчик» и «Сильфида».

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что число отравившихся метанолом в Казани выросло до 13-и человек. Сообщается, что 10 из них находятся в состоянии средней степени тяжести, а еще трое в тяжелом состоянии. В крайне тяжелом состоянии находится пациентка, которая поступила раньше всех. Все отравившиеся – молодые люди 1999-2003 годов рождения. Они выпивали суррогатный алкоголь на празднике друга.

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театрбалетСуицид.
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