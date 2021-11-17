19 ноября - Красное Полнолуние и Лунное Затмение: что ждет всех нас в пятницу и как событие века повлияет на нашу жизнь

В пятницу, 19 ноября, в 8.57 на небе виднеется лунное затмение в полнолуние в Тельце. Полнолуние - это всегда большие мечты и отпускание негативной энергии, а лунные затмения вдвойне мощнее. Астрологи рассказали, что приготовлено для пятничного полнолуния в Тельце, пишет EXPRESS.
Наравне в Полнолунием состоится самое продолжительное лунное затмение за последние сто лет, из-за которого луна на протяжении трех с половиной часов будет выглядеть красной. Затмение будет частичным.
Последнее полнолуние в Овне в октябре прочно укоренило вас в себе, своей энергии, интуиции и вере, силе и смелости. Ранее в этом месяце, у нас было новолуние в Скорпионе, чтобы помочь вам вспомнить, кто вы и чего хотите, пробудив вашу внутреннюю магию и силу.
Кирсти сказала: «А вот и лунное затмение в полнолуние, чтобы помочь вам претворить это в реальность и внести необходимые изменения».
Точно так же, как новолуние в Скорпионе, эта половина лунного цикла будет интенсивной и трансформирующей.
Кирсти прокомментировала: «Я даже скажу, что это Полнолуние 19 ноября 2021 года изменит жизнь. Затмения связаны с лунными узлами, которые связаны с нашей кармой, жизненными уроками и тем, что кажется нам безопасным. Это лунное событие будет сосредоточено на наших зонах комфорта (Южный Узел в нашей карте рождения) и расширении и побудит нас выйти из зон комфорта, чтобы воплотить нашу цель и стать теми, кем мы здесь являемся (Северным Узлом в нашей карте рождения)."
Если вы сбились с пути на своем жизненном пути, затмения часто могут привести к резким и внезапным концам и переменам.
Кирсти добавила: «Наиболее очевидно, что это может произойти в тех сферах жизни, в которых вы избегали изменений. Когда Солнце все еще находится в Скорпионе, освещая Луну, это Полнолуние освещает тени и все, что скрыто под поверхностью. Это Луна, которая заставит вас быть честным с самим собой в отношении того, что работает, а что нет в вашей жизни. Вы будете думать о том, что вы скрывали или притворялись, избегали, подавляли или отрицали».
Это Полнолуние выведет на поверхность то, что вы готовы видеть, слышать и знать, хотите ли вы видеть, слышать и знать это или нет!
Кирсти сказала: «Это лунное затмение в полнолуние, в центре внимания которого находится эволюция вашей души. Все, что не соответствует тому, кем вы здесь являетесь, и вашему жизненному пути, будет глубоко неудобно».
Эта Луна может чувствовать противостояние, и это может заставить вас вернуться в свою зону комфорта. Однако Кирсти сказала, что пора откровенничать с собой. Она предупредила: «Пришло время узнать суровую правду и пора столкнуться с дискомфортом.
«Вам нужно взглянуть в лицо своим страхам и, наконец, внести изменения, которые вы знали в течение некоторого времени, которые вам необходимо сделать. Полнолуние в Тельце хочет заложить основы той жизни, которой вы хотите жить, и воплотить в реальность мощную, интуитивную, магическую и связанную с душой версию вас», - сказал Лунный наставник.
Кирсти сказала: «Это лунное затмение в полнолуние направит вас на новый путь роста на 2022 год и далее. Все, что стоит на этом пути, нужно отпустить. Используйте это лунное затмение в полнолуние, чтобы начать процесс выхода из старого и в новый. Пришло время выяснить, что больше не нужно: что вы больше не переносите в своей жизни, что вы любите себя достаточно, чтобы отпустить, что вы цеплялись и цеплялись за то, что сдерживало вас? Установите более высокие стандарты, более твердые границы и сделайте свою игру в самолюбие и веру в себя сильнее, чем когда-либо. Теперь ты готов, моя любовь, я обещаю, что ты готов - пришло время следовать своему истинному северу и заложить основы для совершенно нового мира».