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Звезда шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская скончалась от коронавируса

3:49:1611/17/2021
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Женщине было всего 42 года.

Смерть артистки наступила из-за коронавируса. Фото: Телешоу "Танцы со звездами".

Участница шоу "Танцы со звездами", танцовщица и телеведущая Кристина Асмаловская скончалась на 42-м году жизни, такое сообщение появилось на странице в Facebook у ведущей программы «АБВГДейка» Татьяны Черняевой. По словам коллеги погибшей, смерть наступила от коронавируса.

– На протяжении семи лет она преподавала в телевизионной школе клоунов, она покорила сердца сразу нескольких поколений телезрителей. Ее авторитету, такту и доброте доверяли все. Светлая память, – написала Черняева.

Также уточняется, что погибшая не проходила вакцинацию от COVID-19. Кристина Асмаловская являлась мастером спорта международного класса по спортивным бальным танцам и трехкратной чемпионкой России среди профессионалов. В 2006 году она окончила РАТИ-ГИТИС. А в 2012 году она приняла участие в проекте "Танцы со звездами" с актером Маратом Башаровым. Дуэт занял третье место. Также покойная играла в кино. Она может быть известна публике по ролям в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Адъютанты любви». Также вела передачу «АБВГДейка».

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