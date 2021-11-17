Звезда шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская скончалась от коронавируса

Участница шоу "Танцы со звездами", танцовщица и телеведущая Кристина Асмаловская скончалась на 42-м году жизни, такое сообщение появилось на странице в Facebook у ведущей программы «АБВГДейка» Татьяны Черняевой. По словам коллеги погибшей, смерть наступила от коронавируса.
– На протяжении семи лет она преподавала в телевизионной школе клоунов, она покорила сердца сразу нескольких поколений телезрителей. Ее авторитету, такту и доброте доверяли все. Светлая память, – написала Черняева.
Также уточняется, что погибшая не проходила вакцинацию от COVID-19. Кристина Асмаловская являлась мастером спорта международного класса по спортивным бальным танцам и трехкратной чемпионкой России среди профессионалов. В 2006 году она окончила РАТИ-ГИТИС. А в 2012 году она приняла участие в проекте "Танцы со звездами" с актером Маратом Башаровым. Дуэт занял третье место. Также покойная играла в кино. Она может быть известна публике по ролям в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Адъютанты любви». Также вела передачу «АБВГДейка».