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Самой красивой девочкой России может стать 10-летняя Эльвира из Бердска: Ей нужно набрать голоса для победы в конкурсе

4:21:0511/17/2021,Анастасия Солодкова
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Школьница много работает, чтобы совершенствоваться, добиться успехов на сцене и прославить родной город. Самою красивую девочку страны профессиональное жюри назовет под Новый год-2022.

Эльвира Тихонова из Бердска прекрасно поет, что подтверждается дипломами престижных конкурсов. Фото: Предоставлено Марией Виль

Завершается всероссийский онлайн-конкурс «Самая красивая девочка России-2021», в котором принимают участие девочки до 17 лет со всей страны — от Калининграда до Камчатки. В их числе 10-летняя Эльвира Тихонова из Бердска. Юная бердчанка очень талантливая и симпатичная, поэтому вполне может претендовать на звание самой красивой.

Чтобы она вышла в полуфинал топ-10 в своей возрастной группе, ей нужно получить максимально количество голосов в официальной группе конкурса во «Вконтакте». Голосование открыто до 27 декабря 2021 года включительно. Следующие два дня будет работать профессиональное жюри. А 31 декабря, под Новый год, объявят имена самых красивых девочек России и ту, которая будет удостоена главного приза — золотого кубка. Победительница попадет на обложку журнала «Дети России» и расскажет свою историю успеха. Кроме того, предусмотрен приз зрительских симпатий.

Примечательно, что про конкурс мама Эльвиры Мария Виль узнала из публикации «Куьрер.Среда» и решила попробовать.

- Наша девочка занималась в модельной школе, она поет, она на сцене. И мы решили тоже поучаствовать. Разместили фото на сайте конкурса и начали отправлять рассылку родным и знакомым. Сложно говорить об итогах и наших шансах на победу. Но радует то, что у нас большая группа поддержки. Проголосовали за Эльвиру уже 584 человек — это буквально за три дня. Сейчас мы на 12-м месте по числу голосов, - рассказала «Курьер.Среда» 17 ноября Мария.

При этом у нее нет цели сделать из дочери супермодель. В свои 10 лет девочка прекрасно понимает, что для успеха не достаточно иметь лишь природную красоту, а нужно много работать, учиться, получать новые знания.

- Эля с полутора лет занимается в профессиональном коллективе вокалом. Мы возим ее к педагогу, ездим на всевозможные конкурсы. На одном из последних международных она стала лауреатом первой степени в составе образцового коллектива вокальной студии "Капитошка" из Черепанова. Ребенок понимает, что для достижения целей нужно трудиться. Она понимает, что популярность — это большая ответственность, в том числе перед своими родными, которые возлагают на нее надежды. Она считает, что нет некрасивых людей. Но вместе с тем, думает, что она не такой плохой человек, что она дарит людям приятные эмоции, раз за нее голосуют сотни людей, - отметила мама конкурсантки.

По ее словам, они внушают дочери, что внешней красоты недостаточно, чтобы тебя любили, очень важны человеческие качества — доброта, отзывчивость, умение притягивать людей.
Эльвира похожа и на маму, и на папу. Высокая она в двухметрового отца. Мария шутит, что на конкурс можно было бы направить и старшего 17-летнего сына, который, закончив школу, учится в политехе. Но конкурс объявлен для девочек.

Мария Виль заведовала досуговым центром «Октябрь» в Новом поселке, пока его не снесли ради строительства нового. Сейчас она работает культорганизатором в бердском ГДК и хореографом в детском эстрадном коллективе «Импульс». Она призывает всех, кому понравилась ее дочь, проголосовать. И если Эльвира победит во всероссийском конкурсе, Бердск будет гордиться тем, что в нем живет самая красивая девочка России. А у девочки в портфолио появится дополнительный стимул для профессионального роста.

Конкурсантка Эльвира Тихонова из Бердска. Фото: Предоставлено Марией Виль

Эльвира прекрасно чувствует себя на сцене, где выступает с малых лет. Фото: Предоставлено Марией Виль

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конкурссамая красивая девочка
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