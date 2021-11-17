Забота о здоровье является очень важным комплексным процессом. В начале зимы, в декабре, обостряется риск заражения различными респираторными заболеваниями, например, гриппом и ОРВИ, а также COVID-19. Чтобы укрепить свой иммунитет и улучшить самочувствие в холодный период года, специалисты в области медицины настоятельно рекомендуют принимать витамины, употреблять больше свежих фруктов и овощей, соблюдать питьевой режим и режим сна, а также своевременно вакцинироваться. Сейчас вакцинация стала наиболее актуальной медицинской процедурой из-за появления в жизни людей коронавируса. Это заболевание пугает многих своими печальными статистиками заболеваемости и смертности. Поэтому, чтобы обезопасить себя, а также близких и родных, своевременно посещайте медицинские центры и специально оборудованные пункты, чтобы получить свою вакцину.
Для проведения вакцинации существует ряд противопоказаний, которые необходимо соблюдать. Однако, даже не имея ничего общего с этими противопоказаниями, люди опасаются ставить прививку. Лучше всего вакцинироваться в благоприятные для процедуры дни, но как их определить знают не все. В данном вопросе стоит обратить внимание на лунные фазы, ведь общеизвестно, что положение ночного светила значительно влияет на все биохимические процессы в организме. Это значит, что в данном вопросе вам может помочь лунный календарь. В нем хранится информация о всех лунных циклах и их влиянии на окружающий мир, с указанием благоприятных и неблагоприятных дней для различных медицинских процедур.
Лунный календарь вакцинации на декабрь 2021 года.
Благоприятные для вакцинации дни: 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 24, 25.
Нейтральные для вакцинации дни: 1, 2, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 23, 26, 27, 28, 31.
Неблагоприятные для вакцинации дни: 3, 18, 21, 22.
Крайне неблагоприятные для вакцинации дни: 4, 19, 20, 29, 30.