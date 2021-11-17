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У лекарств от давления обнаружили новое полезное свойство

4:13:4911/17/2021
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Оно важно для лиц, страдающих диабетом.

Лекарства от давления снижают риск развития сахарного диабета. Фото: Pixabay.com

В Оксфордском университете группа исследователей пришла к выводу, что у лекарств от давления существуют и другие преимущества. С таким заявлением согласись и множество других университетов Великобритании, Канады, Австралии, Швеции и США. Изначально ученые выяснили, как снижение артериального давления воздействует на риск развития диабета второго типа. Они сделали метаанализ данных, которые получили в результате 22 клинических исследований. В них принимали участие почти 146 тыс. человек.

За такими людьми наблюдали порядка четырех с половиной лет. За весь период исследований у порядка 10 тыс. пациентов был выявлен диабет второго типа. Выяснилось, что снижение систолического (верхнего) давления снижает риск развития сахарного диабета на 11%. Цифра соответствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Далее была дана оценка воздействия на диабет у пяти основных лекарств, которые предназначены для снижения давления. У ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и у блокаторов (антагонистов) рецепторов ангиотензина II. Они снижают риск развития диабета на 16%. А вот три других лекарственных препарата либо повышают риск развития диабета либо никак на него не влияют.

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