У лекарств от давления обнаружили новое полезное свойство

В Оксфордском университете группа исследователей пришла к выводу, что у лекарств от давления существуют и другие преимущества. С таким заявлением согласись и множество других университетов Великобритании, Канады, Австралии, Швеции и США. Изначально ученые выяснили, как снижение артериального давления воздействует на риск развития диабета второго типа. Они сделали метаанализ данных, которые получили в результате 22 клинических исследований. В них принимали участие почти 146 тыс. человек.
За такими людьми наблюдали порядка четырех с половиной лет. За весь период исследований у порядка 10 тыс. пациентов был выявлен диабет второго типа. Выяснилось, что снижение систолического (верхнего) давления снижает риск развития сахарного диабета на 11%. Цифра соответствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Далее была дана оценка воздействия на диабет у пяти основных лекарств, которые предназначены для снижения давления. У ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и у блокаторов (антагонистов) рецепторов ангиотензина II. Они снижают риск развития диабета на 16%. А вот три других лекарственных препарата либо повышают риск развития диабета либо никак на него не влияют.