Появился обновленный список пострадавших студентов от отравления паленой водкой в Казани. За 1,5 тысячи рублей они купили целую канистру

В Казани суррогатным алкоголем отравились 13 человек. Все они – молодые люди возрастной категории от 18 до 22 лет. Отравившихся госпитализировали с отравлением метанолом.
Поярков А., 21 год;
Щукина А., 18 лет;
Сатин Р., 21 год;
Афанасьева К., 20 лет;
Ибрагимов Р., 22 года;
Мансуров Э., 21 год;
Ишинбаев М., 20 лет;
Нефедов Р., 21 год;
Сайрутдинов И., 20 лет;
Пояркова Д., 18 лет;
Хамитова М., 19 лет;
Прокудина А., 20 лет.
Фамилия 13-го пострадавшего выясняется. У всех пациентов в крови был выявлен метанол в размере 0,4%, кроме Прокудиной в ее крови содержание такого вещества составляет 3,4%.
Также стало известно, что отдыхающие приобрели пятилитровую тару суррогатного алкоголя у местного жителя, они заплатили ему 1,5 тысячи рублей. Сообщается, что компания ранее покупала у молодого человека алкогольные напитки и проблем со здоровьем у них не возникало. А в этот раз выпивавшие почувствовали недомогание, первой за помощью медиков обратилась одна из девушек. Ей было тяжело говорить, она жаловалась на тошноту, также у девушки защемило руку. Сейчас она находится в коме. Ее друзья связывают такую реакцию организма с тем, что у нее одна почка, пишет Telegram-канал Mash.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что массовое отравление произошло 15 ноября в частном доме в поселке Салмачи в Казани. Сначала сообщалось о 11-и пострадавших, после число отравившихся выросло и составило 11 человек. Сейчас все они находятся в больнице. Состояние 10-и пациентов оценивается, как средней степени тяжести, еще трое находятся в тяжелом состоянии.