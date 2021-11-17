В рубрику "Сообщи свои новости" написала Наталья Коваленко:
Спасибо, что сделали дорогу на Черемушках, но остановка в сторону посёлка Боровой - это кошмар. Теперь маршрутка номер 17, там не останавливается, если только пассажир там не выходит. Ждёшь минимум по минут 30. Хотя машины проезжают каждые 5-10 минут, но они все едут мимо. Остановку срезали, не заехать и не выехать. А если там остановился автобус, то всё, все маршрутки мимо. А летом там будет ещё и дачный автобус стоять. И как быть? Чтобы доехать до посёлка Боровой зимой с ребёнком после садика, надо очень долго ждать, пока кто-нибудь туда заедет.