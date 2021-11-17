Три вопроса мэру Шестернину: не хотим ползать по сугробам, думайте о детях, весной на ул. Черемушной смоет дорогу

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Андрей Макаров:
Хотелось бы спросить нашего главу, вы с Захаровым нормальные???? Ведь даже дураку понятно, что делать дороги, когда лужи и снег это бред полный, весной дорог не будет. Второй вопрос - почему вы детей, которые живут в общежитиях, ни во что не ставите???? Вы делаете детские площадки там, где меньше вложений требуется, при этом не думая о детях. Я лично ходил и просил хотя бы огородить площадку на Островского, 73, но толку ноль. Ещё один вопрос - вы каждый день чистите дороги, при этом забываете про тротуары. Может хватит думать только о водителях - мы тоже не хотим ползать по сугробам.