«До сих пор плачу»: В Бердске брат сгоревшего на даче директора спортшколы «Бердск» Валерия Блинова рассказал о причинах смертельного пожара

Вячеслав Блинов, брат погибшего бердского тренера и основателя спортивной школы Валерия Блинова, поделился с «Курьер.Среда», что до сих пор хотел бы обнять брата.
Напомним, Валерий Блинов погиб 19 июля 2019 года в результате пожара в собственном дачном доме. Происшествие случилось в СНТ «Морозовское» Искитимского района. Тело 61-летнего Валерия Александровича нашли пожарные под завалами. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 10 человек личного состава.
Начальник городского отдела физической культуры и спорта Светлана Ашихмина рассказала, 11 ноября «Курьер.Среда», что в Бердске планируется обсуждение установки мемориальной доски Валерию Блинову. Увековечивание памяти спортивному деятелю в варианте создания мемориального памятника произойдет в городе впервые. Брат Валерия Блинова выразил свое мнение к данному событию и сообщил, что его родственник, безусловно, достоин этого. Как сказал Вячеслав Блинов, Валерий воспитал не одно поколение спортсменов, которые стали известны по всей стране.
- Он 23 года назад лично организовал спортивную школу. У него эта мечта была с детства. Мы жили в Новом поселке, там улицы были маленькие и был каток. Валера в 7 классе уже был тренером и во дворе мальчишек тренировал. Команда тогда выиграла чемпионат Новосибирской области. Он у меня самый лучший брат был,- рассказал Вячеслав Блинов редакции.
Как известно Вячеславу, пожар на даче произошел из-за короткого замыкания. Валерий часто любил заезжать в дачный домик после работы, чтобы посетить баню и провести время наедине со своими мыслями. По словам Вячеслава, если у него была бы возможность увидеться хотя бы на короткое время с братом, то он крепко бы его обнял, не произнеся при этом ни слова.
- До сих пор плачу,- сказал Вячеслав.
Впрочем, до сих пор пока неизвестно примерное расположение мемориальной доски, посвященной Валерию Блинову в Бердске. Предполагается, что установка памятника произойдет за счет бюджета. Родственники Блинова будут присутствовать на данном мероприятии.