«Мать истошно кричала»: Экс-директор КБУ Бердска Дмитрий Кожемякин отрицает убийство 5-летнего мальчика на самокате в Академгородке

В Новосибирске Следственный комитет России по региону завершил расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины, который совершил смертельное ДТП, его обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, то есть нарушении лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
По предварительным данным, обвиняемый ехал на машине «AUDI Q7» по улице Морской проспект Советского района города Новосибирска. Мужчина на ехал на зеленый свет светофора. Подъезжая к пешеходному переходу, который находится возле дома №32 по улице Терешковой, мужчина не остановился и сбил малолетнего пешехода.
Также известно, что 5-летний мальчик ехал на самокате на зеленый свет. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Водитель в ходе следственных действий свою вину не признал. Уголовное дело было передано в суд.
Напомним, все произошло днем 8 июля. Тогда многодетная мама с грудным ребенком в коляске и двумя детьми (мальчик и девочка) переходили дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу. Первой дорогу перешла девочка, за ней на самокате следовал мальчик, 2016 года рождения, за ним шла мать с младенцем. К сожалению, мальчик оказался под колесами.
Как выяснилось позже, за рулем был экс-директор КБУ Бердска Дмитрий Кожемякин.
Как тогда выяснил «Курьер. Среда», ДТП произошло на глазах у матери и сестры ребенка. Чуть позже появилось видео смертельного ДТП. На кадрах видно, как автомобиль сбивает ребенка. На место трагедии с истошным криком с коляской подбегает мама малыша. Она отпускает коляску и вытаскивает из-под колес своего сына. Затем она положила его на траву. Все это время мать кричала. Коляску подхватила старшая дочь. При этом, как говорят очевидцы, на лице 56-летнего водителя в тот момент был ужас. Он не пытался сбежать, а сразу вышел из автомобиля. Но помочь мальчику уже было нельзя - он умер.
Дмитрий Кожемякин возглавлял муниципальный комбинат бытовых услуг Бердск около двух лет. Но в 2011-м его уволил тогдашний мэр Бердска Илья Потапов по 278-й статье ТК РФ. Кожемякин судился за восстановление в должности, но безуспешно. На Кожемякина заводили уголовное дело.