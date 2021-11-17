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В 43 городах России прекратили строить новое жилье

5:34:0911/17/2021
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Желания покупателей и застройщиков не совпадают.

Строительство новостроек замедлилось в России. В каких-то городах оно прекратилось. Фото: Pixabay.com

В России за минувший год в 43 городах перестали строить новые дома. Такая проблема коснулась городов, с населением порядка 100 тысяч человек. В их число вошли, например, Видное, Жуковский, Георгиевск и Геленджик. Это связано с тем, что возможности покупателей и желания застройщиков не соответствуют друг другу, также одной из причин является климатическая и территориальная особенность. Препятствием для осуществления такой деятельности эксперты считают и отсутствие финансирования.

Гендиректор РАСК Федор Выломов заявляет, что объем строительства на сегодняшний день составляет 90,4млн кв.м, при расчете не учитывается строительство частных домов. А год назад это число было больше на два миллиона. Также он добавил, что к причинам можно отнести и цикличность внутри отрасли.

По данным РАСК, общее количество городов, в которых нет новостроек, выросло до 812, всего в них проживают 24,2 млн человек. Год назад их число составляло 809 с населением 23,7 млн. За год новостройки появились в 40 городах, в которых в 2020-м не возводили жилье (их население — 1,7 млн россиян).

Текущий год должен побить все рекорды в данной отрасли, считает представитель вице-премьера Марата Хуснуллина. Также он заявил, что сейчас все работы идут в темпе, позволяющем сказать, что все поставленные цели на ближайшие годы будут достигнуты.

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