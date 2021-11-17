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У трех знаков зодиака 17 ноября 2021 года будет очень тяжелый день

4:57:2011/17/2021,Руби Миранда
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Тяжелый день - это именно то, что вы не планировали, особенно потому, что вы думали, что идете в направлении, прямо противоположном.

Если вы не сторонник серьезных изменений, то у вас точно не получится провести супер-пупер-отличный день. Фото: Pexels

Давайте перейдем к делу: у трех знаков зодиака, у которых 17 ноября 2021 года будет тяжелый день, есть одна причина винить в своем негативном опыте.

Сегодня мы работаем с Квадратом Сатурна и Ураном, который, по сути, берет верх, когда дело доходит до потрясений и потрясений, начинающихся в среду, 17 ноября.

Если вы не сторонник серьезных изменений, то у вас точно не получится провести супер-пупер-отличный день. Фактически, из-за того, что мы собираемся запутаться, некоторые знаки зодиака, у которых 17 ноября 2021 года будет тяжелый день, могут даже счесть этот день ужасным, пишет yourtango.com.

И поскольку мы не могли бы назвать это в высшей степени ужасным без участия Марса, оппозиции Урана , теперь мы можем назвать это просто так, потому что между этим транзитом и вышеупомянутым Ураном в квадрате Сатурна мы находимся на пути к важному дню борьбы, неприятностей. -изготовление и конфликт.

Мы смотрим на изменения в личной жизни и на рабочем месте. Имейте это в виду: если вы один из знаков зодиака, который будет отмечен как обреченный на тяжелый день, это отчасти потому, что вы создали для себя такую ​​негативную ситуацию. Не весело слышать, но определенно есть чему поучиться.

Знаки зодиака, у которых 17 ноября 2021 года будет тяжелый день:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Тяжелый день - это именно то, что вы не планировали, особенно потому, что вы думали, что идете в направлении, прямо противоположном, и причина, по которой дела сегодня идут не так , как вам нужно, заключается в том, что вы бросаетесь во что-то, не задумываясь. это через.

Вы ожидали и рассчитывали на результат, который просто не мог быть возможен, и придали огромное значение тому, чтобы все это пошло своим путем. Это не пойдет по-твоему - не в этот день. Существует слишком много мнений, чтобы помешать вам добиться того, что вы называете успехом.

В конечном итоге вы будете бороться за свои убеждения, но вас застрелят сослуживцы и романтические партнеры. Вы что-то имеете в виду, и никто больше не хочет иметь с этим ничего общего.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Что вас ждет сегодня, Скорпион - это идея постоянно сталкиваться с вызовами со стороны людей, которых вы не ожидали, что они так сильно взорвутся, услышав ваши идеи.

Это как если бы вы собирались сказать что-то столь значимое, со всеми вашими надеждами на то, что вас примут за эти мысли - и бум, все вокруг вас абсолютно презирают все, что вы говорите.

Вау, вы действительно не думали, что все пойдет так плохо, и все же создается впечатление, что весь мир с вами не согласен. Вы хотите добиться перемен . Вы так сильно делаете ставку на идею, что ваша версия изменений - это именно то, что нужно всем вокруг, и все же никто с вами не согласен. Скажем так, этот день будет, мягко говоря, разочаровывающим.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Это те дни, когда вам лично нужно, чтобы все прошло по плану. Вы не оставили места для расстройств, потому что, по вашему мнению, если все будут вас слушать и делать то, что вы говорите, все будет хорошо.

И вы вполне можете быть правы в этом, за исключением того, что оппозиция Марса Урану наплевать на то, что вы считаете правильным. Этот транзит расстраивает людей, особенно тех, кто родился под знаком Козерога. Хочешь порядка - не получишь.

Вы хотите организации и потока? Нет, не происходит.

Вы хотите поговорить и прийти к правильному согласованному выводу? Может быть, завтра, но на сегодняшний день вы не получаете то, что хотите, в чем нуждаетесь или на что планируете. Лучше всего вам сегодня попрактиковаться в непривязанности, капитан.

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