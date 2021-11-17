У трех знаков зодиака 17 ноября 2021 года будет очень тяжелый день

Давайте перейдем к делу: у трех знаков зодиака, у которых 17 ноября 2021 года будет тяжелый день, есть одна причина винить в своем негативном опыте.
Сегодня мы работаем с Квадратом Сатурна и Ураном, который, по сути, берет верх, когда дело доходит до потрясений и потрясений, начинающихся в среду, 17 ноября.Если вы не сторонник серьезных изменений, то у вас точно не получится провести супер-пупер-отличный день. Фактически, из-за того, что мы собираемся запутаться, некоторые знаки зодиака, у которых 17 ноября 2021 года будет тяжелый день, могут даже счесть этот день ужасным, пишет yourtango.com.
И поскольку мы не могли бы назвать это в высшей степени ужасным без участия Марса, оппозиции Урана , теперь мы можем назвать это просто так, потому что между этим транзитом и вышеупомянутым Ураном в квадрате Сатурна мы находимся на пути к важному дню борьбы, неприятностей. -изготовление и конфликт.
Мы смотрим на изменения в личной жизни и на рабочем месте. Имейте это в виду: если вы один из знаков зодиака, который будет отмечен как обреченный на тяжелый день, это отчасти потому, что вы создали для себя такую негативную ситуацию. Не весело слышать, но определенно есть чему поучиться.
Знаки зодиака, у которых 17 ноября 2021 года будет тяжелый день:
Овен (21 марта - 19 апреля)Тяжелый день - это именно то, что вы не планировали, особенно потому, что вы думали, что идете в направлении, прямо противоположном, и причина, по которой дела сегодня идут не так , как вам нужно, заключается в том, что вы бросаетесь во что-то, не задумываясь. это через.
Вы ожидали и рассчитывали на результат, который просто не мог быть возможен, и придали огромное значение тому, чтобы все это пошло своим путем. Это не пойдет по-твоему - не в этот день. Существует слишком много мнений, чтобы помешать вам добиться того, что вы называете успехом.
В конечном итоге вы будете бороться за свои убеждения, но вас застрелят сослуживцы и романтические партнеры. Вы что-то имеете в виду, и никто больше не хочет иметь с этим ничего общего.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Что вас ждет сегодня, Скорпион - это идея постоянно сталкиваться с вызовами со стороны людей, которых вы не ожидали, что они так сильно взорвутся, услышав ваши идеи.
Это как если бы вы собирались сказать что-то столь значимое, со всеми вашими надеждами на то, что вас примут за эти мысли - и бум, все вокруг вас абсолютно презирают все, что вы говорите.
Вау, вы действительно не думали, что все пойдет так плохо, и все же создается впечатление, что весь мир с вами не согласен. Вы хотите добиться перемен . Вы так сильно делаете ставку на идею, что ваша версия изменений - это именно то, что нужно всем вокруг, и все же никто с вами не согласен. Скажем так, этот день будет, мягко говоря, разочаровывающим.
Козерог (22 декабря - 19 января)Это те дни, когда вам лично нужно, чтобы все прошло по плану. Вы не оставили места для расстройств, потому что, по вашему мнению, если все будут вас слушать и делать то, что вы говорите, все будет хорошо.
И вы вполне можете быть правы в этом, за исключением того, что оппозиция Марса Урану наплевать на то, что вы считаете правильным. Этот транзит расстраивает людей, особенно тех, кто родился под знаком Козерога. Хочешь порядка - не получишь.
Вы хотите организации и потока? Нет, не происходит.
Вы хотите поговорить и прийти к правильному согласованному выводу? Может быть, завтра, но на сегодняшний день вы не получаете то, что хотите, в чем нуждаетесь или на что планируете. Лучше всего вам сегодня попрактиковаться в непривязанности, капитан.