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Гинцбург рассказал, кому можно прививаться «Спутником V», а кому «Спутником Лайт»

5:45:2111/17/2021
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Выбор вакцины должен зависеть от возраста.

Вакцины, которые должна ставить выздоровевшие. Фото: Pixabay.com

По словам директора Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, если COVID-19 переболел человек до 60-и лет, ему лучше прививаться после выздоровления вакциной "Спутник лайт". А вот если человек достиг 60-летнего возраста, ему рекомендуется ставить "Спутник V" после выздоровления.

– Я поддерживаю высказывание Минздрава о том, что граждане до 60 лет должны проставлять "Лайт", а старше 60 лет "Спутник V", – сообщил Гинцбург.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что суд завершил расследование дела над 56-летним мужчиной, который насмерть сбил 5-летнего ребенка, проезжающего дорогу на самокате. Известно, что ДТП произошло на глазах у матери и сестры погибшего. Тогда мама подбежала к машине и подняла своего ребенка, положив его на траву. Но помочь ему уже было нельзя. Он скончался на месте. Уголовное дело передано в суд.

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спутниккоронавирусКовид вакцина
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