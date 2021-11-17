Гинцбург рассказал, кому можно прививаться «Спутником V», а кому «Спутником Лайт»

По словам директора Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, если COVID-19 переболел человек до 60-и лет, ему лучше прививаться после выздоровления вакциной "Спутник лайт". А вот если человек достиг 60-летнего возраста, ему рекомендуется ставить "Спутник V" после выздоровления.
– Я поддерживаю высказывание Минздрава о том, что граждане до 60 лет должны проставлять "Лайт", а старше 60 лет "Спутник V", – сообщил Гинцбург.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что суд завершил расследование дела над 56-летним мужчиной, который насмерть сбил 5-летнего ребенка, проезжающего дорогу на самокате. Известно, что ДТП произошло на глазах у матери и сестры погибшего. Тогда мама подбежала к машине и подняла своего ребенка, положив его на траву. Но помочь ему уже было нельзя. Он скончался на месте. Уголовное дело передано в суд.