В Бердске до 164 знаков увеличилось самое длинное в России название улицы: Скоро оно исчезнет с территории города и из паспортов бердчан

Власть Бердска снова возвращается к смене самого длинного в России адреса, который имеет одна из бердских улиц. У относительно нового района города наименование состоит из 164 знаков, что стало поводом для внесения ее в Книгу рекордов страны. «Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Бердск, город Бердск, территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства» - так выглядит ныне существующий адрес. Стоит отметить, что адрес за последнее время еще увеличился, после того, как Бердску присвоен статус городского округа.
Уже пять лет местные жители пытаются заменить свой адрес на более благозвучный и короткий. Но, как оказалось, чтобы это произошло, необходимо составить проект планировки территории новой частной застройки. Таковы требования законодательства, рассказал «Курьер.Среда» начальник управления градостроительства Дмитрий Есиков. Для муниципалитета — это накладно. Поэтому решить проблему взялись сами жители. Они обратились в мэрию с просьбой разрешить им самостоятельно распланировать место своего проживания.
- Обратился в администрацию Бахарев как представитель от всех собственников домов на той территории. Он получил разрешение на разработку проекта планировки. Они выделят отдельно улично-дорожную сеть, благодаря чему имеют право переименовать улицу. Это их главный посыл. После разработки проекта планировки они представят его нам на рассмотрение и дальнейшее утверждение, - прокомментировал «Курьер.Среда» Есиков, подчеркнув, что проект в обязательном порядке пройдет через публичные слушания для выяснения мнения людей.
По словам начальника бердского управления градостроительства, о новой застройке речь не идет. Глава города Евгений Шестернин 16 ноября 2021 года подписал постановление, которым разрешает Бахареву Е. В. подготовить проект планировки территории с невообразимо длинным адресом. При этом, инициатор должен руководствоваться всеми документами, предусмотренными для этой цели. На разработку проекта дается два месяца. После чего еще две недели бердчане и юрлица, имеющие к данной территории отношение, могут высказывать свои предложения.
Напомним, что горадминистрация предлагала в качестве варианта для смены адреса создать на территории микрорайона Юго-Западного садовое общество. Но люди, купившие землю в чистом поле, сами построившие дома и протянувшие все коммуникации, отказались становиться дачниками. Они настаивали, чтобы их земле был присвоен статус «жилая зона». В СНТ нельзя вести подсобное хозяйство. А многие жители покупали землю именно для этого.
Стоит отметить, что в 2018 году местные жители уже делали проект планировки своей территории, но проезды оказались вне зоны дорожного полотна, залезая на частные землевладения. Ширина дороги не соответствовала нормативам — 6-9 метров. Следовательно, было необходимо расширить проезжую часть за счет земли собственников. Кроме того, в Юго-Западном не было участков для размещения социальных объектов.
В 1990 году Искитимский район передал Бердску землю сельхозназначения, которую поделили на паи. В 2003 году эта территория вошла в генплан развития города как перспективное место для жилой застройки, как промышленную и складскую зоны. С тех пор лишь нескольким домам в Юго-Западном микрорайоне присвоили короткие адреса: ул. Стартовая - после обращения к тогдашнему полпреду президента России в Сибири Сергею Меняйло.
В 2019 году комиссия по топонимике переименовала микрорайон Юго-Западного в территорию ТЛПХ «Любавино» и присвоила улицам наименования Интернациональная, Русская Благодарная, Мирная, Удачная, Марсовая, Хуторская, Красивая и Добрая. Судя по всему, в ближайшее время безумное название окончательно исчезнет с территории Бердска и из паспортов, прописанных там людей.